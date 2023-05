Sirera (PP) propone cubrir el tramo final de Gran Via y conservar los parkings de calle Perú

Dolors Montserrat afea al Ayuntamiento usar los fondos UE "contra los vecinos" de Sant Martí

El alcaldable del PP por Barcelona, Daniel Sirera, ha propuesto cubrir la Gran Via de Barcelona desde la plaza de las Glòries hasta el final de la ciudad para que la cubierta sea un eje verde que conecte el distrito de Sant Martí, así como también ha prometido que conservará las plazas de aparcamiento de la calle Perú.

Lo ha dicho este viernes en unas declaraciones a los periodistas junto a la eurodiputada del PP Dolors Montserrat, tras mostrar su apoyo a la concentración de vecinos de Sant Martí que han cortado la Gran Via a la altura de la calle Selva de Mar para exigir que no se eliminen "800 plazas de aparcamiento de la calle Perú" por el proyecto de pacificación de esta zona por ser un entorno escolar.

El candidato ha defendido que mantendrán los aparcamientos de la calle Perú y que cubrirán la Gran Via para que los vecinos "tengan más calidad de vida, con menos humo y más zona verde".

"Sería un gran eje que no perjudicaría a la ciudad de Barcelona. Es muy buena idea este cubrimiento; es una deuda histórica que tiene la ciudad de Barcelona con los vecinos de este barrio", ha añadido.

APARCAMIENTO

Por otro lado, Sirera ha asegurado que los vecinos del distrito de Sant Martí "llevan unos cuantos meses peleándose con el Ayuntamiento de Barcelona, que no les escucha e intenta hacer una modificación de la calle Perú a la brava y sin contar con los vecinos".

Sirera ha asegurado que en el Ayuntamiento el PP presentó una iniciativa para paralizar este proyecto que comportaba la reducción de las plazas de aparcamiento que critican los vecinos, y ha apuntado que aunque sea un entorno escolar "no se necesita quitar aparcamiento".

"Los vecinos no tienen una alternativa al transporte público ni plazas de aparcamiento. El Ayuntamiento debería escuchar a los vecinos para que los vecinos como reacción no tuvieran que cortar la Gran Via", ha remarcado.

Por su parte, Dolors Montserrat ha criticado que el Ayuntamiento de Barcelona esté utilizando los fondos europeos "para hacer obras contra los vecinos del barrio", como a su juicio ocurre en Sant Martí con estas plazas de aparcamiento.

"La gente que necesita los fondos europeos no los han recibido, y los pocos fondos que llegan Colau los está utilizando para hacer obras contra los vecinos, cuando uno de los objetivos de los fondos es que se trabajaran con los sectores que mueven las ciudades", ha zanjado para volver a pedir el voto de la ciudadanía para Daniel Sirera el próximo 28 de mayo.