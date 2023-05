Sirera (PP) pide concentrar el voto "constitucionalista" y critica a Colau, Collboni y Trias

Alejandro Fernández, Manuel Reyes y Miguel Tellado arropan al candidato

El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera, ha apelado este jueves a concentrar el voto "constitucionalista" en su partido y ha criticado a la candidata a la reelección, Ada Colau, y al del PSC, Jaume Collboni, por su gestión de los últimos años así como al candidato de Junts, Xavier Trias, por presentarse como alternativa.

"Somos la única fuerza de centro y centro derecha no separatista que puede entrar con fuerza. Tenemos que concentrar el voto. No se puede perder ningún voto constitucionalista", ha subrayado en un acto ante 300 personas en el antiguo cine Astoria, arropado por el presidente del partido en Catalunya, Alejandro Fernández, el presidente del PP en Barcelona y el vicesecretario general de Organización, Miguel Tellado.

Tras anunciar que los dirigentes de Cs que se han dado de baja se han sumado al PP, ha acusado a Colau y Collboni de representar "la Barcelona del no, del no al progreso, a los grandes eventos, a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, a los turistas y a bajar impuestos", y considera que Trias no cambiará nada de lo que ha hecho la actual alcaldesa y que es más de lo mismo, en sus palabras.

Fernández ha reivindicado que las encuestas coinciden en que la candidatura de Sirera es la única de su espacio con opciones de entrar en el consistorio; ha llamado a los votantes de Vox, Cs y Valents a concentrar el voto en el PP, y ha reprochado que Collboni cuestione la gestión del gobierno municipal cuando ha formado parte de él.

Tellado ha defendido: "El proyecto de Sirera es el proyecto del PP catalán, de Alejandro Fernández, del PP de España y de Alberto Núñez Feijóo. Tenemos que sacar un magnífico resultado para volver y devolver la política en Barcelona al sentido común", y ha confiado en ser decisivos tras el 28 de mayo porque entonces, a su juicio, el cambio en España estará más cerca.