Sirera (PP) acusa al Ayuntamiento de ser "un obstáculo para la creación de empleo"

El candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusado al Ayuntamiento de ser "un obstáculo para la creación de empleo", y ha culpado al consistorio del traslado de empresas fuera de la ciudad y de Catalunya.

En un video compartido en Twitter este lunes, 1 de mayo, Sirera ha recordado a los que "han perdido su trabajo en Barcelona por culpa de un separatismo que ha expulsado a miles de empresas".

"Colau se subió al coche oficial y se olvidó de los trabajadores. Ni trabaja ni deja trabajar. Ha dicho que no al turismo de calidad, ha dicho que no a la ampliación del Aeropuerto y ha dicho que no a la industria del automóvil", ha añadido.

Ha dicho textualmente que generar empleo en la ciudad es una tortura fiscal y democrática, por lo que considera que es necesario un cambio en la ciudad porque "Barcelona necesita menos ideología, necesita mejor gestión".

"Si necesitas el coche o la furgoneta para trabajar, te pasas media mañana en un atasco por culpa de un carril bici que nadie usa o por una superilla que nadie entiende", ha criticado.