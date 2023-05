La Sinfónica de Baleares ofrece el espectáculo 'Danza' este jueves con Danusha Waskiewicz y Ronald Savkovic

La Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerá el espectáculo 'Danza' este jueves en el Teatro Principal de Palma, con Danusha Waskiewicz (viola) y Ronald Savkovic (bailarín) como solistas.

Según ha informado la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura este martes en nota de prensa, las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir a través de la web de la Sinfónica o en las taquillas del Teatre.

Sobre la obra, han destacado que en la primera parte del programa se presenta una visión del nuevo mundo y la mezcla de culturas a través de la danza. En la segunda, estreno en España de un concierto para viola, se mostrarán diferentes estilos que mezclan la historia tradicional de la danza, el rock y el tango. Estas actividades se enmarcan dentro de los objetivos de llegar a nuevos públicos y escenarios en un ejercicio de equilibrio interterritorial.

Danusha Waskiewicz aprendió su arte de grandes músicos. Estudió con la profesora Tabea Zimmermann y tocó bajo la dirección de Claudio Abbado en la Gustav Mahler Youth Orchestra, en la Berliner Philharmoniker y como primera viola en la Orquesta Mozart en 2004. En 2010 se incorporó a la Orquesta del Festival de Lucerna.

Bajo la dirección de Abbados, también grabó la Sinfonía Concertante de W. A. Mozart con el violinista Giuliano Carmignola y la Orquesta Mozart (vía Deutsche Grammphon). En 2008 publicó su actuación de la Brandenburgischen Konzerte a través de Euro Arts. Su última grabación como solista es el Concierto para viola y orquesta de Bela Bartók. Con Armonía Mundi, publicó varias actuaciones con la violinista Isabelle Faust.

Ronald Savkovic estudió en la escuela Ballet School of the National Theater Ivan Zajc de Croacia y en la Hungarian Academy of Dance de Budapest. Entre sus compromisos, el Govern ha destacado que fue el bailarín principal en el Slovenian National Theater in Maribor (1992-1996), en el Croatian National Theater in Zagreb (1996-1998) y en el Staatsballet Berlin (1998-2010).

Ha resaltado asimismo como coreógrafo en varios ballets como Symphony of Sorrowful Songs, Staatsballet Berlin; Shut Up and Dance, Staatsballet Berlin; Alexander, National Theater in Belgrade; Samson and Delilah, Macedonian National Theater; Romeo and Juliet, National Theater in Sarajevo, entre otros.