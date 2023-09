La Sindicatura de Cuentas emite una opinión denegada sobre el informe de las cuentas del Ayuntamiento de Calvià de 2020

Señalan que no ha sido posible obtener pruebas de auditoría suficientes y adecuadas para expresar una opinión

Por otro lado, presentan una opinión favorable sobre el informe de fiscalización de las cuentas anuales de la UIB en 2020

La Sindicatura de Cuentas de Baleares ha presentado al Parlament el Informe 215/2022 sobre las cuentas generales del Ayuntamiento de Calvià correspondiente al ejercicio 2020, que aprobó en diciembre de 2022, sobre el que ha emitido una opinión denegada porque no ha sido posible obtener las suficientes pruebas de auditoría.

Así lo ha presentado la Sindicatura este martes ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos, en la que también ha dado cuenta de los informes de las cuentas anuales de la Universitat de les Illes Balears (UIB) correspondientes al ejercicio de 2020, y de la memoria anual de actividades de la Sindicatura, correspondiente al ejercicio 2022.

En relación con el Ayuntamiento de Calvià, han explicado que el modelo de control interno del Consistorio "no se ajusta a la normativa y no es eficaz", ya que dicho control no llega al 80 por ciento del presupuesto general consolidado del 2020.

Por ello, han explicado que se ha emitido una opinión denegada porque no ha sido posible obtener pruebas de auditoría suficientes y adecuadas para expresar una opinión. Además, han indicado que "la opinión denegada es el resultado más grave que se puede dar en una auditoría financiera".

Al respecto, la Sindicatura se ha abstenido de opinar sobre si las cuentas de administración general del Ayuntamiento "expresan una imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Consistorio de Calvià en 2020".

Igualmente, en el Informe se han detectado seis excepciones y 11 incumplimientos de la normativa de la gestión del fondo público. En este sentido, el Ayuntamiento en 2020 "incumplió los objetivos de estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y el periodo medio de pago a proveedores".

También han hecho hincapié en que el Ayuntamiento "no dispone de un inventario actualizado de sus bienes y derechos" y que en la revisión de recibos de nóminas de 25 trabajadores "se han detectado incidencias".

En esta línea, la Sindicatura ha calificado la situación de "preocupante" y de "caso extraordinario" puesto que, entre otras cuestiones, el Ayuntamiento de Calvià "desconoce la procedencia del 90 por ciento de los saldos de sus activos".

CUENTAS ANUALES DE LA UIB Y DE LA SINDICATURA

En relación con el Informe 214/2022 sobre las cuentas anuales de la UIB en 2020, se ha emitido una opinión favorable.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sobre la memoria de actividades de la Sindicatura del ejercicio 2022, han explicado que se han realizado 18 reuniones en las que se han tratado 105 asuntos. Además, han señalado que hay un problema de "falta de personal" y que este "varía".