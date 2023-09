Sindicatos preparan nuevas denuncias ante los tribunales por las medallas de la Policía

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el de Justicia Policial (Jupol) acudirán de nuevo a los tribunales para denunciar la concesión de algunas de las medallas otorgadas este año por la Policía Nacional, entre las que destacan las cruces de plata a comisarios jubilados o la medalla roja honorífica al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido.

Para el SUP, esta última condecoración no solo será recurrida ante los tribunales por no cumplir los requisitos mínimos sino que también conllevará una denuncia contra el ministro del Interior en funcionales , Fernando Grande-Marlaska, por un delito de prevaricación pues consideran que se trata de una maniobra política del Gobierno para granjearse favores en el TC por parte de su Gobierno.

También están estudiando medidas legales desde el sindicato Jupol contra el reconocimiento de Conde-Pumpido y el Juan Ignacio Fuster-Fabra, abogado del director general de la Policía y del director adjunto operativo, que figuran en la lista de siete personas ajenas l Cuerpo condecoradas con la cruz roja honorífica.

Para Jupol el ingreso en la orden del mérito policial de manera honorífica con distintivo rojo de ambos supone "una nueva demostración del cortijo en el que está convirtiendo el ministro del Interior a la Policía Nacional".

La organización tampoco está de acuerdo con la decisión de incluir en la orden del Mérito Policial con la medalla de plata a seis comisarios principales jubilados, unos reconocimientos que en algunos casos han sido retirados pro los tribunales.

En esta ocasión la medalla de plata se ha propuesto para los siguientes comisarios principales jubilados: Juan José Campesino, ex jefe superior en Castilla y León; Julio Casal Jiménez, ex jefe de la División Económica; Cirilo Durán Reguero, ex jefe de la División de Formación; Gonzalo Espino Cruz, ex jefe superior en Baleares; Pedro Luis Melida Lledo, ex comisario general de Policía Científica y Alfonso Navarro López, ex jefe superior en Murcia.