Sindicatos policiales reclaman en Vitoria "más medios" para actuar ante el "terrorismo callejero" de Cataluña

Los sindicatos de Policía Nacional SUP, CEP, UFP y SPP se han concentrado este lunes en las tres capitales vascas en apoyo al trabajo realizado por la Policía Nacional en Cataluña frente a lo que han calificado como "terrorismo callejero" y han reclamado "más medios". "La misión de la policía es prevenir y disuadir, si no tenemos esos medios no podemos hacerlo", han advertido.

Los sindicatos policiales se han concentrado en las tres capitales vascas, así como en numerosas capitales del Estado, para apoyar a los compañeros desplegados en Cataluña en el dispositivo especial para hacer frente a los actos de violencia registrados tras la sentencia del 'procés'.

En declaraciones a los medios de comunicación en la concentración de Vitoria, el portavoz de los sindicatos policiales Mariano López Mena ha defendido la necesidad de que los cuerpos policiales cuenten "con medios" para poder actuar "como manda la ley". "La misión de la policía es prevenir y disuadir, si no tenemos esos medios no podemos hacerlo", ha defendido.

Preguntado por la posibilidad de que en algunos casos se haya actuado con excesos por parte de la policía, el portavoz de los sindicatos ha hecho referencia a las imágenes en las que se ve a "compañeros heridos y a las furgonetas acribilladas".

Asimismo, ha criticado la "nefasta" gestión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y ha pedido su dimisión al considerar que es un ministro "penoso".

Para el portavoz de los sindicatos, el ministro es "muy delicado" con los manifestantes y cree que a los policías les deja "a los pies de los caballos".

"Nosotros somos la policía y legalmente estamos habilitados a utilizar la fuerza en proporción", ha defendido antes de calificar los actos como "terrorismo callejero".

A la concentración celebrada en Vitoria también ha asistido el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, la candidata del PP por Álava a las próximas elecciones generales, Mari Mar Blanco, así como diferentes cargos del PP alavés.