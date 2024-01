Sindicatos, patronal e ICAV exigen a PP y PSOE que voten la enmienda del derecho civil "la presente quien la presente"

CCOO PV, UGT PV, la CEV, la Associació de Juristes Valencians y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) han exigido a los partidos y a los representantes valencianos en el Congreso y Senado, especialmente los del PP y el PSOE, que voten a favor de la enmienda para incluir en la modificación de la Constitución el derecho civil valenciano, "la presente quien la presente".

Así lo han indicado en rueda de prensa los secretarios generales de los sindicatos, Ana García e Ismael Sáez; la presidenta de la CEV Valencia, Eva Blasco, el decano del ICAV, José Soriano; y el presidente de Juristes, José-Ramon Chirivella. Todos ellos han rechazado que el hecho de que Compromís sea quien presente la "enmienda valenciana" en el Congreso sea motivo para no votarla.

En este sentido, han defendido que la enmienda "ha sido redactada y fundamentada" por Juristes Valencians y que en ella se incorpora la propuesta que aprobaron en 2020 en Les Corts el PSPV, PP, Compromís y Unides Podem. "Denunciamos que hay una propuesta de reforma constitucional antes de la pandemia que todavía no se ha atendido". "Ahora que se habla de lealtad institucional, ¿Dónde está la lealtad con los valencianos si hace cuatro años que aprobamos esta reforma?", ha señalado Chirivella.

Por ello, ha incidido en la necesidad de dar apoyo a esta enmienda de adición a la propuesta de modificación de la Constitución que han propuesto PP y PSOE para eliminar el término "disminuido" de la Carta Magna. "No toca el texto que se ha aprobado, es una enmienda de adición", han subrayado.

En este sentido, García ha considerado que "cuando se explica que 'esto lo ha presentado no sé quién y por eso no la vamos a votar', esto parece un patio de colegio". "Esto no es un patio de colegio, es algo muy importante", ha subrayado la secretaria general. Al hilo, Blasco ha añadido: "No nos preocupemos de quién lo presenta, sino de qué se presenta".

Sáez, por su parte, se ha preguntado "¿por qué los representantes del pueblo valenciano no lo defienden si lo aprueban aquí?" y Chirivella ha incidido: "¿Con qué cara podemos confiar en gente que te ha dicho que primero que sí y luego que no?" Está en juego la fiabilidad de los representantes".

Por su parte, Soriano ha ido más allá y ha asegurado que "está en juego el autogobierno". Para el decano, "dar la espada" a lo que se está planteando es negar una competencia que otorga al pueblo valenciano el Estatut y que "ni el Constitucional se ha atrevido" a derogar.

Por otra parte, la Associació ha convocado para el domingo una concentración en la Plaça dels Furs. Según ha detallado Chirivella, han confirmado su presencia representantes de Compromís y Ens Uneix, así como miembros del PSPV y PP "a título personal".

Sin embargo, ninguno de estos dos partidos han confirmado su presencia. "Están debatiéndolo, están trabajando en este sentido", ha señalado Chirivella, quien ha subrayado que "muchas personas" de ambos partidos se han implicado en esta cuestión, como el exconseller de Hacienda por el PSPV Vicent Soler.

La propuesta de reforma constitucional en el Congreso de los Diputados se realizará por trámite de urgencia y lectura única, siendo previsible que la votación se realice en el Congreso en los próximos días, al parecer entre el 16 y 18 de enero.

La "enmienda valenciana" pide añadir a la disposición adicional segunda de la Constitución que "la competencia legislativa civil de las comunidades autónomas, asumida a sus propios estatutos conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución, se extenderá a la recuperación y la actualización de su derecho privado histórico de acuerdo con los valores y los principios constitucionales".

La justificación de Juristes señala que la reforma del Estatuto aprobada por les Corts y las Cortes Generales en el año 2006 hizo posible la recuperación del Derecho Civil Foral como uno de los ejes del autogobierno valenciano. "La reforma de l'Estatut d'Autonomía del año 2006 hizo posible, tras 300 años de reivindicación, que les Corts volvieran a dictar leyes civiles como hacen también por motivos históricos otras seis comunidades autónomas", han señalado.