Sindicatos lamentan que se impulse contratar extranjeros para la construcción

Los sindicatos CCOO y UGT rechazan la propuesta del Gobierno de ampliar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que recoge el perfil de los profesionales que no hay en España para poder contratarlos en otros países, con 31 oficios relacionados la mayoría con el sector la construcción.

La Comisión Delegada de Asuntos Económicos estudiará el próximo lunes dicha propuesta promovida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según ha adelantado este viernes El País, y que ya se recogía en la reforma del Reglamento de Extranjería aprobado este verano para agilizar los trámites e incorporar trabajadores extranjeros al mercado laboral.

En concreto, entre las medidas para reforzar una migración laboral legal se planteaba reformar el diseño del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para contar con una fotografía más exacta de las necesidades del mercado de trabajo, ya que ahora no se puede traer un trabajador extranjero si hay en España desempleados susceptibles de ser formados.

En declaraciones a EFE, los sindicatos han criticado que la reforma se haya aprobado "de forma unilateral y sin negociarse", y el responsable de Migraciones de CCOO José Antonio Moreno ha lamentado que con esta modificación "se haya dado un cheque en blanco" a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

"Estamos totalmente en contra de la apertura y la modificación del catálogo", ha dicho la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, en tanto que Moreno ha reprochado que el propio Gobierno "esté minando el proceso de diálogo social en materia de migraciones que teníamos desde 2004".

Fuentes de Inclusión han explicado a EFE que el departamento que dirige de José Luis Escrivá "es un mero tramitador" de la propuesta realizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para cumplir con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que invertirá en la ejecución de obra pública y "no hay trabajadores para cubrir" esa demanda.

Los sindicatos lamentan que el Ejecutivo opte por traer mano de obra extranjera para sectores con un desempleo estructural y creen que se debe analizar el mercado laboral de cada uno de ellos.

Moreno considera que no es que "no haya fuerza de trabajo" en el mercado de trabajo español, sino que las condiciones de sectores como el de la construcción "son tan malas" que a los trabajadores del mercado autóctono no les resultan atractivas.

"La consecuencia es diabólica: en vez de tener la oportunidad con la aplicación de los fondos de resiliencia de sanear sectores productivos, de ofrecer mejores condiciones salariales y de garantizar las condiciones laborales, traemos trabajadores extranjeros que ya nos los cubrirán", ha añadido Moreno.

Antoñanzas, por su parte, cree que antes de hacer "esta apertura" del mercado laboral, se debe formar a los más de 2,9 millones de desempleados que hay en España "para que se les puedan ofrecer esos trabajos".