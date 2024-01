Sindicatos apuntan al uso de la mascarilla en centros sanitarios y dotar de "más personal" los servicios de urgencias

Los sindicatos CSIF-A, CCOO-A y UGT-A han apuntado al uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios tras el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud debido al repunte de casos de gripe y Covid, y, al mismo tiempo, han exigido que a la Junta de Andalucía dotar de "más personal" los servicios de urgencias, tanto hospitalarias como de atención primaria, ante la "saturación" en los mismos.

La vicepresidenta del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Carmen Jiménez, ha asegurado que la mascarilla "debe ser obligatoria" en centros sanitarios y sociosanitarios, puesto que, según ha señalado, hay una legislación específica al respecto de la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo --Real Decreto 664/1997--.

Asimismo, ha destacado que el empresario "debe proporcionar las medidas para eliminar o reducir el riesgo de exposición a agentes biológicos al nivel más bajo posible para garantizar adecuadamente la seguridad y la salud de los trabajadores, tomando especiales medidas para los trabajadores especialmente sensibles, mujeres embarazadas y lactantes".

Al hilo de ello, ha criticado que el hecho de dejarla como recomendación, sin instrucciones que especifiquen los contextos, situaciones y unidades en las que se debería seguir utilizando las mascarillas y otras medidas higiénicas, tanto por parte de los profesionales como de los usuarios de las instalaciones sanitarias, "puede convertirse en un foco de conflicto y discusión en las propias instalaciones sanitarias, e incluso el origen de posibles agresiones hacia los profesionales de la sanidad pública", ha apuntado.

Desde CCOO-A, el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía), José Pelayo Galindo, ha mostrado su preocupación por la situación de los servicios de urgencias, tanto hospitalarias como de atención primaria, y en este sentido han exigido a la Junta que "doten a estos servicios con el personal suficiente" y, por supuesto, "que no haya déficit de material preventivo".

Además, desde la organización sindical han considerado que cualquier medida preventiva "es buena para preservar la salud de los trabajadores de la sanidad y de la ciudadanía", y, a su juicio, piden "especial protección de las personas vulnerables en estos momentos".

UGT-A: "LAS MEDIDAS LLEGAN TARDE Y MAL"

Por último, el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia en UGT Servicios Públicos Andalucía, Antonio Macías, cree que "las medidas que se están tomando llegan tarde y mal", tanto por parte del Ministerio como de la Consejería de Salud.

"Nuestra atención primaria está bloqueada y eso termina afectando también a la atención hospitalaria, las urgencias no dan a bastos y parece que los únicos que no se enteran son nuestros políticos que todavía están discutiendo qué hace falta o no", ha espetado el líder sindical.

En esta línea, Macías ha reclamado "más personal, medidas preventivas y un verdadero plan de choque contra las interminables esperas en urgencias y la atención primaria", ya que "son fundamentales si queremos prestar un servicio de calidad, todo lo demás son palabrerías y falta de soluciones reales", ha apuntado. Asimismo, ha criticado que "las ocurrencias de última hora no suelen ser buenas compañeras de viaje y tan solo lían más a nuestros profesionales y a nuestros usuarios".

En cuanto al uso de la mascarilla, el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT-A ha señalado que "se ha demostrado que son más que necesarias", y asegura que "los políticos deberían de ayudar a que fuesen usadas", puesto que "no es lógico que con la explosión de incidencias que tenemos todavía estemos planteando su uso o no", ha zanjado.