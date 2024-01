Sindicatos advierten de que Navarra "es líder en accidentes de trabajo" y que "muchos de ellos suceden en la carretera"

Afirman que entre el 10 y el 17 de enero, cuatro trabajadores fallecieron en accidente en Navarra, tres de ellos en carretera

Los sindicatos LAB, CGT, Steilas, ESK, EHNE e Hiru han advertido de que Navarra "es líder en accidentes de trabajo" y que "muchos de ellos suceden en la carretera", por lo que han pedido al Gobierno foral que "tome medidas inmediatas para reducir el elevado número de desplazamientos".

Así lo han indicado este martes, en una rueda de prensa en la que han indicado que este dato "debería encender todas las alarmas". "En 2021 denunciamos que en Navarra estaba apareciendo una preocupante tendencia dado el elevado número de trabajadores que morían por accidente de circulación. Concretamente ese año, la mitad de los fallecidos por accidente laboral fallecieron en carretera, 10 de 20", han remarcado.

Según han añadido, "aquellas muertes se produjeron en condiciones muy diferentes, y hubo alguna provocada por una precariedad extrema", como por ejemplo la de un "trabajador migrado que de madrugada iba a trabajar en bicicleta a la huerta en Carcastillo".

En Navarra, "especialmente en los últimos años", las tasas de accidentes laborales "son de las más altas" del país, y la de los trabajadores que fallecen en carretera "también es muy alta".

A su juicio, "detrás de esto" hay "determinados factores" como "la notable centralización de los servicios en Pamplona" y "la despoblación de los pueblos y valles por determinadas decisiones políticas"; el "elevado número de kilómetros que tienen que realizar los trabajadores y trabajadoras"; considerar el desplazamiento en la función pública "como un riesgo no determinante"; que las empresas "no ofrezcan oportunidades suficientes para trabajar desde casa"; no considerar los riesgos en la carretera como riesgos laborales, "en contra de lo que dicen las normas sanitarias laborales"; o que "la precariedad haga que los trabajadores y trabajadoras dispongan de vehículos de escasa calidad, además de un transporte público insuficiente y no destinado a las necesidades de la clase trabajadora".

"Ante estos riesgos, las empresas deben elaborar planes de movilidad en los que se consideren como tales los desplazamientos de cada trabajador y trabajadora en los que se realice una evaluación de riesgos concreta y se proponga la adopción de medidas. La empresa debe garantizar la participación de los trabajadores y trabajadoras en el desarrollo del plan", han reclamado.

Tras subrayar que "el consentimiento de los delegados o delegadas es obligatorio en el real decreto RD404/2010", los sindicatos han criticado que "la actualización del RD231/2017 del gobierno de Mariano Rajoy negó el derecho de veto de los representantes sindicales".

"Por lo tanto, las empresas realizan planes de movilidad para descuentos en las cotizaciones de contingencias profesionales, sin necesidad de implantar las medidas recomendadas en sus planes. Es evidente que comportamientos como los que comentamos no son más que un fraude. El Gobierno de Navarra tiene que responder a esa realidad y acabar con el derramamiento de sangre", han reivindicado.

PROPUESTAS DE LOS SINDICATOS LAB, CGT, STEILAS, ESK, EHNE E HIRU

Por todo ello, los sindicatos proponen medidas para reducir la movilidad como poder trabajar desde casa durante parte de la jornada (un par de días a la semana), introducir la distancia en los ítems de riesgo en el empleo público y asignar las plazas en consecuencia, o "romper la tendencia de centralización geográfica".

También reclaman planes de movilidad por parte de todas las empresas con la aprobación de los delegados y delegadas y el personal técnico del ISPLN, incorporar las medidas de los planes de movilidad en la evaluación de riesgos haciendo obligatoria su implantación, ayudas para el transporte público a trabajadores, y ayudas para el mantenimiento de vehículos cuando no exista transporte público.

Igualmente, solicitan un control en la implantación de las medidas del plan (inspección), mejoras en el transporte público y la mejora de "determinadas carreteras".