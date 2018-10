Sindicato Unificado Policía censura opiniones del jefe de Policía de Navarra

POLICÍA NAVARRA

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra ha censurado las afirmaciones del jefe superior de la Policía Nacional en la Comunidad Foral, Daniel Rodríguez López, contra políticos en redes sociales, opiniones "particulares" de las que se desmarcan y "no son buenas" para la imagen del cuerpo.,El Comité Federal de Navarra del SUP, que ve como "ejercicio de responsabilidad" la dimisión de Daniel Rodríguez como jefe superior de Policía en la Comunidad Foral, ha lamenta