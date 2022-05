Sindicato Policía de Salobreña dice comprobó 2 días si Olona vivía vivía allí

El Sindicato Independiente de la Policía Local de Salobreña (Granada) ha defendido que, en el caso del empadronamiento de Macarena Olona, el cuerpo policial se ha dedicado a dar cumplimiento a una orden consistente en comprobar si en dos días determinados una persona indicada se encuentra en su domicilio.

Ante la resolución del Ayuntamiento de Salobreña de iniciar de oficio la baja en el padrón de Olona, candidata de Vox a presidir la Junta en las elecciones del 19 de junio, el Sindicato Independiente de la Policía Local (Siplg) ha explicado en un comunicado que la labor policial ha dado como resultado la imposibilidad de comprobar tales hechos, ni de forma afirmativa ni negativa.

No se ha realizado ninguna investigación detallada en este caso concreto como tampoco se realizan de forma habitual en los demás empadronamientos que se nos encomiendan, indica la nota, para señalar que entre otras cosas, porque no ha transcurrido un tiempo suficiente para poder realizar gestiones tendentes a comprobar si ciertamente se reside o no en el municipio.

Además queremos mostrar nuestro asombro por la fluidez y urgencia con la que se ha llevado este asunto, poco habitual en lo relativo a la tramitación de altas y bajas en el padrón municipal.

Desde este sindicato queremos manifestar nuestro apoyo y reconocimiento a los compañeros encargados de este caso, los cuales han actuado de forma totalmente independiente y profesional como no puede ser de otro modo.

Ha recordado que la Policía Local ejerce sus funciones desde la imparcialidad que le otorga el cargo de funcionario público y no quiere que se le utilice en asuntos públicos que lo único que hace es ensuciar el buen nombre de este cuerpo. EFE

