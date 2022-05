Sindicato de Policía Local cree que no ha pasado "tiempo suficiente" para comprobar si Olona vive en Salobreña

El Sindicato Independiente de Policía Local (Siplg) de Salobreña (Granada) ha llamado este sábado la atención sobre "la fluidez y urgencia con la que se ha llevado" a cabo la actuación municipal para verificar si la diputada de Vox y candidata a la Presidencia de la Junta por esa formación, Macarena Olona, vive en esa localidad donde está empadronada, así como ha considerado que "no ha transcurrido un tiempo suficiente para poder realizar gestiones tendentes a comprobar si ciertamente se reside o no en el municipio".

Así lo traslada este sindicato en un comunicado difundido este sábado, que ha compartido la propia Macarena Olona desde su cuenta de Twitter, y en el que ha querido "aclarar la situación respecto a las informaciones que se están publicando en diferentes medios de comunicación referentes a un informe de la Policía Local que verifica que una personalidad pública no reside en el domicilio indicado".

Desde el Siplg se pronuncian así después de que el Ayuntamiento de Salobreña anunciara este viernes que la alcaldesa socialista de la localidad, María Eugenia Rufino, había dictado una "resolución de inicio de baja de oficio" del padrón municipal de la candidata de Vox en tanto que las averiguaciones practicadas por la Policía Local tras "varias visitas" al domicilio en el que Macarena Olona está empadronada en esta localidad "impiden acreditar que reside en la vivienda".

El Ayuntamiento de Salobreña había encargado a la Policía Local que realizara las actuaciones procedentes para verificar si la candidata de Vox en las elecciones del 19 de junio "reside habitualmente en el municipio", para valorar en su caso "el inicio del correspondiente expediente de baja de oficio" del padrón municipal "por inscripción indebida".

Así figuraba en un informe emitido por la Secretaría del Ayuntamiento de Salobreña a raíz de que "en distintos medios de comunicación se ha cuestionado la inscripción" de Olona en el padrón municipal, autorizada por el Ayuntamiento el pasado 25 de noviembre, "a la vista de las manifestaciones realizadas por el propio titular de la vivienda", el líder de Vox en la provincia de Granada, Manuel Martín.

La baja de Olona del padrón municipal de Salobreña afectaría a su candidatura a las elecciones autonómicas del 19 de junio como cabeza de lista de Vox por la provincia de Granada, ya que los candidatos están obligados a presentar "certificado de inscripción en el censo electoral o en el padrón municipal, al objeto de acreditar su condición política de andaluces" de acuerdo con una instrucción de la Junta Electoral de Andalucía.

El citado sindicato ha defendido este sábado que "la Policía Local de Salobreña se ha dedicado a dar cumplimiento a una orden consistente en comprobar si en dos días determinados una persona indicada se encuentra en su domicilio, dando como resultado la imposibilidad de comprobar tales hechos, ni de forma afirmativa ni negativa, según nos consta por nuestros afiliados", apostilla el Siplg.

"NINGUNA INVESTIGACIÓN DETALLADA"

Desde este sindicato policial puntualizan así que "no se ha realizado ninguna investigación detallada en este caso concreto, como tampoco se realizan de forma habitual en los demás empadronamientos que se nos encomiendan, entre otras cosas porque no ha transcurrido un tiempo suficiente para poder realizar gestiones tendentes a comprobar si ciertamente se reside o no en el municipio".

Además, desde este sindicato de Policía Local expresan "asombro por la fluidez y urgencia con la que se ha llevado este asunto, poco habitual en lo relativo a la tramitación de las altas y bajas en el padrón municipal", según apostillan.

Finalmente, este sindicato policial ha querido manifestar su "apoyo y reconocimiento a los compañeros encargados de este caso, los cuales han actuado de forma totalmente independiente y profesional, como no puede ser de otro modo", y remarcar que "la Policía Local ejerce sus funciones desde la imparcialidad que le otorga el cargo de funcionario público, y no quiere que se le utilice en asuntos políticos que lo único que hacen es ensuciar el buen nombre de este cuerpo".