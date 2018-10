El sindicato PIDE se opone a la tutorización gratuita de los alumnos de la Universidad de Extremadura

EL Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha reiterado su oposición a la tutorización gratuita de las prácticas de los alumnos de la Universidad de Extremadura (UEx).

Una oposición que se produce tras la publicación de la resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Educación, por la que se convoca la selección de centros de formación en prácticas y profesores-tutores de alumnado en prácticas, correspondiente al título de Máster Universitario de formación para Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, del curso escolar 2018/2019.

El sindicato hace un llamamiento a los docentes para que su centro "no participe y no acepten ser profesores-tutores mientras no se recupere la gratificación por la tutorización" de los alumnos de la Universidad de Extremadura.

"La UEx y otras universidades en colaboración con la Consejería de Educación, que no valora a sus trabajadores, siguen pretendiendo que trabajemos gratis", señalan desde PIDE.

La organización recuerda que en 2010 consiguió, tras el masivo apoyo mostrado desde los centros educativos extremeños a una campaña emprendida para la valoración de la acción tutorial de los alumnos de la UEX, que se gratificara económicamente a los profesores tutores de prácticas de alumnos del Prácticum.

Dichas gratificaciones se mantuvieron dos años hasta que fueron "retiradas unilateralmente" por la UEx, a pesar de que ésta sigue cobrando al alumnado los créditos de matrícula de las prácticas, indica PIDE en una nota de prensa.

Así, recuerda a la Consejería de Educación el "esfuerzo añadido" que los docentes y los centros realizan acogiendo en prácticas a alumnos de la UEx y otras universidades, velando así por la formación de futuros profesionales, maestros y licenciados.

Por ello consideran que su petición es una "justa contrapartida a la colaboración" que los maestros y profesores extremeños llevan a cabo en esta labor. "Sin la contribución de los maestros y profesores de la Educación Pública la posibilidad de impartir dichas prácticas en Extremadura sería nula", señala el sindicato, que reclama, por un lado, el establecimiento de un complemento retributivo "digno".

Por otro, el reconocimiento como mérito en su carrera docente, así como la gratuidad de la matrícula en la UEX con el fin de poder ampliar su formación y sus conocimientos. En caso contrario, PIDE aconseja a los docentes que se nieguen a colaborar.