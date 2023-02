El Sindicato Médico realiza una nueva propuesta con "algunas cesiones" y pide a Salud que "también las haga"

Critica su "exclusión" de la huelga del 15 de febrero al no aceptar los sindicatos del SNS incluir las reivindicaciones de los médicos

El Sindicato Médico de Navarra se reunirá de nuevo a lo largo de este fin de semana con el Departamento de Salud en un encuentro en el que espera abordar la nueva propuesta que realizó este viernes por la tarde, en la que hacía "algunas cesiones" y exigía al departamento que "también las hiciera".

El secretario general del Sindicato Médico de Navarra, Alberto Pérez, ha criticado que "el sindicato y los médicos están acercando posturas" mientras que el Departamento de Salud "hizo una única propuesta que mantiene reunión tras reunión, en una actitud de atrincheramiento que no entendemos".

En declaraciones a Europa Press, Pérez ha destacado que están "muy contentos" con la evolución de la huelga de médicos -que se inició el pasado 1 de febrero- y "muy orgullosos de nuestros compañeros y nos sentimos muy respaldados en nuestras acciones". Ha considerado que la huelga va "fenomenal" y ha subrayado que "nunca habíamos visto a los compañeros tan motivados, tan unidos y con tantas ganas de hacer presión para conseguir mejoras que son absolutamente elementales".

Así, ha indicado que, "más allá de los datos que está dando Salud de incidencia, que no dudamos de ellos, lo cierto es que lo que nos transmiten los compañeros son muchísimas ganas de seguir presionando". Ha destacado, además, que hay "algunos aspectos que no están siendo contabilizados por el Departamento de Salud" que "sólo contabiliza a los médicos que no van a trabajar y la efectividad de la huelga va mucho más allá".

LOS SINDICATOS "NOS EXCLUYERON" DE LA HUELGA DEL 15 DE FEBRERO

Preguntado por la convocatoria de huelga para el 15 de febrero de los sindicatos LAB, SAE, UGT, ELA, Afapna y CCOO, para todo el personal de Salud, sanitario y no sanitario, Pérez ha afirmado que la ve "fenomenal" y ha lamentado su "exclusión". "Nos hubiéramos sumado a la huelga del resto de sindicatos si hubieran aceptado que las reivindicaciones de los médicos se hubieran incluidos en las reivindicaciones del resto de personal", ha remarcado.

Ha criticado que "los sindicatos de clase repetidamente nos excluyen, consideran que los médicos somos unos privilegiados y que no tenemos derecho a considerarnos dentro del resto de trabajadores del Servicio Navarro de Salud". "Nosotros lo único que podemos hacer es desearles que tengan éxito en sus reivindicaciones y lamentar que no hayan sido capaces de aglutinar al colectivo médico dentro de la movilización. Una lástima", ha expresado.

"Nosotros les ofrecimos apoyar la huelga siempre que incluyese las reivindicaciones de los médicos dentro de las que esa plataforma sindical exigía", ha reiterado. "No lo hicieron, nos negaron el acceso, nos excluyeron de la convocatoria y lo lamentamos profundamente", ha indicado. "Seguiremos por nuestro lado pero deseando que todos los trabajadores de la sanidad navarra tengan las mejores condiciones laborales y retributivas de todo el Estado español, incluyendo los médicos", ha concluido.