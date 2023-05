El Sindicato Médico Andaluz acusa al SAS de pasividad mientras la atención primaria "sigue a la deriva"

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha subrayado este lunes que, "mientras que la atención primaria continua con su deriva hacia la ineficiencia y tanto facultativos como pacientes soportan una situación lamentable de sobrecarga y largas demoras, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) mantiene su actitud pasiva al margen de la realidad".

Los facultativos andaluces, aunque reconocen que esta situación no es exclusiva de Andalucía, subrayan que "el resto de Comunidades ha alcanzado acuerdos importantes que recogen mejoras retributivas publicados ya en los Boletines Oficiales de esas comunidades", como el caso de Madrid, Aragón, Murcia o Galicia. Sin embargo, "en nuestra Comunidad la Junta de Andalucía se niega a recoger ni siquiera una parte de nuestras reivindicaciones y rechaza cualquier tipo de mejora salarial".

"Acceder a algunas de nuestras pretensiones no supondría más de un 0,01 % del total del presupuesto en Salud". Así, han destacado que "los argumentos de falta de liquidez no son válidos" y que "solo la falta de interés puede explicar la desidia negociadora de esta Administración que nos sigue manteniendo a la cola en cuanto a condiciones laborales y retributivas dentro del territorio nacional".

Según han denunciado, "la Administración andaluza sigue empeñada en diluir el problema y distraer la atención". "Continúa sin entender que el único problema realmente trascendente de la Atención Primaria en Andalucía es la falta de médicos y subsiguientemente la falta de condiciones laborales y retributivas que pueden atraer y fidelizar a los médicos de Familia o al menos evitar que siga creciendo el éxodo".

Desde el SMA han querido aclarar con respecto a las reivindicaciones de mejora salariales que "trabajar cinco horas más de la jornada ordinaria para ofrecer una asistencia de calidad no es un aumento de sueldo, muy al contrario, supone un sacrificio para muchos facultativos y una dificultad añadida para la conciliación familiar y laboral".

Los facultativos han denunciado que "el SAS pretende resolver esta situación obviando a los facultativos, a nuestro comité de huelga, al sindicato absolutamente mayoritario entre los médicos, 98%, y trasladando a la Mesa Sectorial una pobre propuesta que, lejos de ofrecer soluciones al problema médico, lo relega por detrás del resto de categorías".

Además, desde el SMA han señalado que la Administración "pretende consensuar un acuerdo en el que las propuestas que figuran para el colectivo facultativo de atención primaria son las mismas que las firmada en enero de este año y que, por tanto, ya están acordadas, aunque aún no cumplidas".

"Lógicamente, no tiene ningún sentido para nuestra organización que se nos pretenda convencer para firmar una mejora que ya habíamos conseguido previamente", han añadido. De esta forma, "la Administración tiene necesariamente que entender que no es esta la forma de solucionar el problema y que debe mantener abierta la negociación con nuestra organización y nuestro comité de huelga porque de otra forma la situación en primaria seguirá siendo precaria y el conflicto no hará más que aumentar", según han indicado desde la organización sindical.

Finalmente, el sindicato ha recordado que este mismo jueves ha reiterado al SAS "su petición para volver a concretar una reunión". "Esperemos que el encuentro sea una realidad y que la Administración lleve una propuesta razonable, ya que, por el momento, seguimos sin noticias del SAS", han concluido.