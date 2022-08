Sindicato Maquinistas ve ejemplar el papel de la conductora del tren de Bejís

La Asociación Sindical Independiente de Maquinistas Ferroviarios (Asimafe) y la Federación de Transportes de la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) han calificado de "ejemplar" la actuación de la maquinista cuyo tren se adentró el pasado martes en el incendio de Bejís y lamentan que ni Adif ni Renfe informasen a esta trabajadora del peligro.



En un comunicado, este sindicato deplora la situación vivida por los viajeros, varios de los cuales resultaron heridos al abandonar el convoy.



En este sentido, lamentan que ni el puesto de mando que coordinaba las tareas de extinción del incendio, ni Adif ni Renfe "tuvieron capacidad de facilitar a la compañera información de la situación del incendio durante la marcha del tren".



"Ante la desinformación y la falta de apoyo en una situación tan peligrosa, la maquinista cumplió el protocolo de emergencia que recoge el reglamento", añaden las mismas fuentes.



A su juicio, "la falta de información sobre el estado del incendio de Bejís parte de los responsables del centro de emergencias y es un gravísimo error que podía haber provocado un desastre de mayor magnitud, de no ser por la ejemplar intervención de la profesional al cargo del tren".



Asimismo, denuncian "la nefasta gestión de Grupo Renfe al permitir la expedición de trenes sin personal a bordo para la atención al viajero, un hecho que en casos de emergencia por cualquier causa deja al maquinista en una situación de desamparo y al frente de situaciones que son externas a su ámbito profesional de la conducción del tren".



"La situación de ausencia del personal de a bordo no es un caso puntual; está siendo una práctica habitual en los trenes, ya no solo de Cercanías, sino en Media y Larga Distancia", agrega este sindicato.



En este sentido, los responsables sindicales apuntan que "la ausencia de personal responsable a la atención de viajeros pudo ser el causante del aumento del pánico".