Síndic lamenta que el tercer grado se aplicara tarde a los presos del procés

El Síndic de Greuges -el defensor del pueblo de Cataluña- ha lamentado que no se haya aplicado "de la misma manera" el tercer grado penitenciario a todos los reclusos catalanes durante la pandemia y que a los presos del "procés" se les concediera "tarde" la semilibertad, revocada posteriormente por el Tribunal Supremo.

Así lo ha puesto de relieve durante una rueda de prensa el adjunto del Síndic, Jaume Saura, tras entregar al presidente del Parlament, Roger Torrent, el "Informe anual del mecanismo catalán para la prevención de la tortura 2020".

Tal como ha recordado, durante la primera ola de la covid-19 recomendaron que los internos clasificados en régimen de segundo grado "avanzado", como a los que se les aplica el artículo 100.2 del reglamento penitenciario -que les permite salir a trabajar o hacer voluntariado- fueran progresados al tercer grado para que no tuvieran que regresar a dormir a la cárcel.

También pidieron que los que ya gozaban de semilibertad no necesitaran volver a pernoctar a los centros penitenciarios con el fin de evitar la propagación del virus, medidas que, según Saura, han sido tomadas "positivamente".

No obstante, ha lamentado que estas recomendaciones "no afectasen a todos los internos de la misma manera y, en particular, a los denominados presos políticos", a quienes, ha subrayado, no se les aplicó la progresión en su clasificación "inmediatamente", sino "más tarde y con las consecuencias que todos conocemos".

A principios de diciembre, el Supremo revocó el tercer grado concedido por la Generalitat a los nueve condenados a prisión por el "procés" por considerarlo prematuro y anuló el régimen flexible que les permitía el artículo 100.2 del reglamento penitenciario por no estar conectado con la reinserción.