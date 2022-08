Sin sanción los 316 avisos por ruidos gestionados por el 1-1-2 en la provincia de Valladolid por falta de sonómetros

La gran mayoría de los 316 avisos por ruidos que ha gestionado hasta agosto el 1-1-2 en la provincia de Valladolid ha quedado sin sanción debido a que los agentes de la Guardia Civil que actúan en estas situaciones carecen de los sonómetros necesarios para acreditar este tipo de infracciones.

"No ha habido ningún tipo de sanción porque no han pasado más allá de avisos, todo se ha arreglado en el momento", apuntan desde la Subdelegación del Gobierno, una lectura que contrasta con la que hacen los propios guardias civiles que señalan que aunque la ley del ruido se incumpla en estos avisos, "no hay forma" de sancionar al infractor al no tener el instrumento necesario para ello, lo que deriva, alertan, no solo en "consecuencias graves de salud", sino también, "si no se solucionan", en "problemas de seguridad ciudadana".

La Asociación Unificada de Guardias Civiles de Valladolid (AUGC) insiste en que la falta de sonómetros les impide actuar ante avisos de ruidos en la provincia, un problema que afecta a los 200.000 ciudadanos a los que presta servicio.

"Es un problemón grande el que tenemos y nadie le mete mano. La Diputación lleva desde el 2012 sin sacar la ordenanza para municipios de menos de 20.000 habitantes a la que está obligada por la Ley del ruido de Castilla y León", explican representantes de la Asociación a Europa Press.

Desde la Asociación señalan que la Diputación "se escuda" en que ese servicio lo tiene contratado con la Universidad de Valladolid. "Pero eso solo puede funcionar cuando el ruido se produce de forma constante. Por ejemplo, en una fábrica. Puedes llamar a la universidad para que haga la medición un día y a una hora determinada porque es algo constante", añaden desde la AUGC.

Sin embargo, el "problema" llega cuando el ruido lo producen unos vecinos a las "03.00 horas", o procede de un bar "a las 06.00 horas". "Pues ahí es muy complicado avisar a la Universidad y más si es un fin de semana", refleja. Al igual que Tráfico tiene test para hacer pruebas de alcohol y droga y pueden sancionar infracciones, AUG reclama sonómetros para evidenciar que se ha incumplido la Ley del Ruido.

En la capital y en municipios con Policía Local, son los agentes los que utilizan estos aparatos y pueden medir la infracción en cualquier momento, pero en el 92 por ciento de las localidades de Castilla y León no hay este cuerpo de seguridad y a los que llaman para denunciar estas situaciones es a la Guardia Civil, recuerda la asociación.

"Y nosotros no podemos hacer nada más que apelar a la buena voluntad del vecino o de la persona que está provocando esos ruidos. No le podemos sancionar porque no tenemos un aparato que demuestre que está vulnerando la ley", insiste.

En este sentido, desde la AUGC rechaza que este sea un problema "aislado" como señalan desde la Subdelegación del Gobierno. "Recibimos un montón de avisos, sobre todo los fines de semana, y lo único que podemos hacer es mediar. A veces nos hacen caso y otros reanudan sus fiestas cuando nos retiramos", señala.

En este sentido, municipios como Santovenia de Pisuerga, Mayorga, Aldeamayor, Nava del Rey, Viana o Renedo, acumulan la mayoría de los avisos en esta materia.

MEDIO CENTENAR DE SANCIONES

Una situación radicalmente distinta a lo que sucede en la capital, donde la Policía Municipal sí dispone de la herramienta para medir si el nivel de decibelios tipificados por la ley se supera o no.

En este sentido, desde el Ayuntamiento indican a Europa Press que, en lo que va de año, se ha presentado cerca de medio centenar de actas relacionado con estas infracciones. Así, un total de 21 denuncias ha sido por ejercer la actividad de bares y locales de ocio con las puertas abiertas y 28 actas de medición de ruido procedente de bares.

Además, se han presentado cuatro actas de medición por ruido de otras instalaciones que no son bares (imprenta, antena, calefacción, maquina )y otras tantas por canalizaciones y humos.