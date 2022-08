Sin noticias del vino de Atrio: los detenidos van a prisión sin declarar

Los detenidos por el robo de 45 botellas en el hotel-restaurante Atrio, en Cáceres, se han negado a declarar este jueves en su comparecencia en los juzgados de esta ciudad y, según su letrada en declaraciones a los periodistas, "son inocentes" y no estaban fugados, "solo de vacaciones" en Croacia.

La pareja arrestada, un hombre de 48 años con doble nacionalidad (rumana y neerlandesa) y una mujer de 28 años, natural de México, sólo ha respondido a la preguntas de su abogada, que únicamente se ha centrado en aspectos de residencia y arraigo de ambos.

Tras concluir la comparecencia de los arrestados ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, de no más de una hora de duración, la abogada de ambos, Sylvia Córdoba, ha explicado que el Ministerio Fiscal había pedido el ingreso en prisión para sus clientes, medida que ella ha rechazado.

"No hay riesgo de fuga", pues ambos tienen su residencia en Madrid, donde también tienen familia, ha explicado la letrada y doctora en Derecho Penal.

En este sentido, y preguntada por el hecho de que ambos fueron detenidos en Croacia meses después de producirse el robo, la letrada ha afirmado que "estaban de vacaciones", pues no está acreditado que sus clientes hubieran estado viajando por Europa en fechas anteriores a su arresto en el país adriático.

"He pedido la libertad provisional u otro tipo de medida no tan lesiva", ha expuesto Córdoba, quien considera que el delito del que se les acusa, un robo con fuerza, "ha podido ser importante" desde el punto de vista mediático, pero no está justificado como para ingresar en prisión.

Además, según ha relatado, sus clientes, desde que fueron detenidos en Croacia, "llevan casi 20 días en una prisión" de este país "en condiciones lamentables".

Sin embargo, la juez de guardia -el juzgado que instruye la causa, el número 4, está de vacaciones- ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos presuntos autores del robo de las 45 botellas de vino valoradas en 1.648.500 euros.

A los dos investigados en esta causa se les imputa un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público con la posible concurrencia de dos agravantes específicas: el elevado valor económico y el valor cultural y artístico de lo sustraído, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

La juez ha decretado el ingreso en prisión al considerar el elevado riesgo de fuga y la reiteración delictiva, existiendo, en el caso del hombre, una requisitoria de un Juzgado de Madrid por un robo perpetrado en un establecimiento de la capital española.

Tras conocer la decisión judicial, Córdoba ha anunciado que recurrirá la medida, una vez se incorpore la juez titular que instruye la causa. Además, solicitará que sus patrocinados cumplan la medida en una prisión madrileña.

Minutos después de comunicar a los arrestados la medida de ingreso en prisión, ambos han sido introducidos en un furgón policial estacionado en el interior del Palacio de Justicia para su trasladado al centro penitenciario de Cáceres.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aunque la comparecencia ha durado una hora escasa, los dos detenidos han permanecido durante casi tres horas en los calabozos del edificio judicial, a los que fueron trasladados esta mañana desde la comisaría de la Policía Nacional en Cáceres, donde habían pasado la noche.

Los dos detenidos llegaron a última hora de este miércoles a Cáceres en un vehículo de la Guardia Civil procedentes del aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, después de un viaje en avión que los trajo desde Croacia.

Los arrestados han sido extraditados desde el país adriático, donde fueron detenidos a finales del pasado mes de julio en el puesto fronterizo de Karasovici Sutorina, procedentes de Montenegro, merced a una ardua investigación de la Policía Nacional en colaboración con agentes de Europol e Interpol.