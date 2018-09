Sin Micrófonos | La Justicia, a salto de Mata y en la cuerda floja

Situación de sobresalto, sin saber por donde van a salir las cosas. Es la percepción en el mundo de la Justicia que se puede extender a cualquier sector de la sociedad española. Hay muchos temas pendientes que no se sabe si se podrán resolver a corto plazo. La Ministra de Justicia, Dolores Delgado, está en una posición débil, comentan a COPE fuentes jurídicas, políticas y desde las asociaciones de jueces. Se sabe. Y no comparten que el eje principal del Ministerio pase por la Justicia Universal y la Memoria Histórica, con la exhumación de Franco incluida. No es lo más importante, hay otros asuntos mucho más urgentes que repercuten en el ciudadano. “Es una manera de no ocuparse de lo necesario”, nos dicen. Una opinión generalizada entre los operadores jurídicos. El Ministerio da imagen de “equipo débil”. Y quiera o no Dolores Delgado, todo el mundo ve la mano de Garzón detrás.“Qué va a pasar con la reforma procesal, la LECrim, la LOPJ, la modernización de la Justicia, la Ley Hipotecaria, Protección de Datos...”, se preguntan.

Las asociaciones de jueces, a quienes no gustó nada el trato a Pablo Llarena, quieren dar tiempo a Dolores Delgado. No hay motivos de malestar, todavía, pero ella “es fiscal y era activa en las reivindicaciones y en la huelga que le hicieron a Rafael Catalá”, señalan a COPE fuentes de la APM y de la Francisco de Vitoria. “Sabe de sobra de qué va la historia”. Esperarán a la reunión de la Mesa de Retribuciones del próximo 27 de septiembre para las mejoras salariales que piden jueces y fiscales. A partir de ahí se verá cómo pueden seguir las relaciones. Esperan que no falte nadie. Con Catalá estuvieron a punto de llegar a un acuerdo, pero la moción de censura lo fastidió.

Otros de los grandes temas es la renovación del CGPJ, que caduca el 4 de diciembre. Fuentes del Ministerio de Justicia y del PP aseguran a COPE que hay intención y voluntad para que la renovación se cumpla en plazo. El equipo de Dolores Delgado señala a COPE que “hay expectación y buena voluntad en este momento”. Fuentes del PP nos dicen que el PSOE debe tener en cuenta la composición de la Cámara, ellos tienen más diputados, y el PSOE gobierna con sus 84 diputados y con el apoyo de PODEMOS e independentistas. “ No sería lógico que el PSOE pretendiera tener la mayoría en el CGPJ”, manifiestan estas fuentes del PP. “Es la primera vez en España que el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria y el grupo mayoritario en el Parlamento está en la oposición”, puntualizan.

Y debido a la actual situación del Parlamento reina el escepticismo entre los jueces. “No hay estabilidad política, y por mucha voluntad que digan que tienen no sabemos qué va a pasar mañana”, dice el Portavoz de la APM, Celso Rodríguez. Antes de fin de año el Gobierno sabrá si aguanta hasta el verano y función de ello verá si le interesa renovar o no el CGPJ, señala. Raimundo Prado, portavoz de la Francisco de Vitoria, señala que los pactos parlamentarios son extraños y eso se trasladará al CGPJ. Además considera que “aquí las cosas se hacen al revés, parece que primero hay que pactar el Presidente, que tiene que ser una mujer, y luego se elegirá a los vocales”. No ve coherencia, el PSOE está atado por PODEMOS y los independentistas. “ Va todo sobre la marcha”. A salto de mata, que se dice. Lo que dejan claro es que los jueces seguirán peleando sus reivindicaciones. Y no sólo los jueces. La Justicia no está contenta. Hay quien dice que “contra Catalá estábamos mejor”.