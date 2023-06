Sin avances en la reunión entre bomberos comarcales en huelga y Xunta

Los sindicatos censuran que el Gobierno gallego "no tiene interés en llegar a acuerdo" y "no quiere saber nada de negociar un convenio único"

La reunión de este jueves entre representantes de los bomberos de parques comarcales en huelga indefinida y el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, se ha saldado sin avances.

En declaraciones a Europa Press tras una reunión --a petición de los sindicatos-- de más de cuatro horas en Santiago, el portavoz de la Mesa Intersindical de Bombeiros de Galicia, Ángel Moldes (CIG), critica que "la Xunta no tiene interés en llegar a acuerdo" y "no quiere saber nada de negociar un convenio único", por lo que los sindicatos se muestran "muy descontentos" con la actitud del Gobierno gallego.

Los bomberos comarcales comenzaron el pasado 15 de junio una huelga indefinida para reclamar que se cumpla una sentencia del Tribunal Supremo del año pasado para la conversión a personal laboral fijo de los efectivos, al tiempo que demandan un convenio autonómico con las mismas condiciones para los trabajadores, unido a la mejora de medios y aumento de personal.

Así, Moldes apunta que la Xunta manifiesta su intención de seguir con las negociaciones "a nivel provincial" pero "hasta septiembre nada", cuando estén constituidos los consorcios con las nuevas diputaciones salidas de las urnas. Eso sí, en la Xunta "no quieren oír hablar de negociación autonómica".

"Se pone de lado, dice que las competencias no son de la Xunta, que son de las diputaciones y ayuntamientos, que ellos se limitan a hacer aportación económica a consorcios y que no van a tomar ninguna decisión hasta septiembre que se constituyan los consorcios", lamenta. "Parece que no hay nadie al volante del barco", se queja.

Cerca de 500 bomberos comarcales de alrededor de 25 parques de las cuatro provincias --con consorcios al 50% de Xunta y diputaciones-- están llamados a secundar una huelga indefinida autonómica que ha dejado varios parques cerrados en los últimos días debido a la negativa de los profesionales a realizar horas extra para evidenciar el personal insuficiente.

"La administración se ve totalmente superada porque no hay gente para cubrir los mínimos de turno solo con no hacer horas extras", expone el portavoz de la Mesa Intersindical de Bombeiros. Una situación por la cual las administraciones "están cerrando parques", lo que arroja el déficit de personal existente.

De hecho, llama la atención acerca de que se incluye a los parques de bomberos comarcales --encargados de incendios urbanos, accidentes y apoyo en fuegos de tipo interfaz-- en el plan anticendios de la Xunta (Pladiga), pero avisa de que "no hay ni gente para atender emergencias ordinarias porque están cerrando parques".

Por todo ello, Moldes advierte de que ahora los bomberos comarcales decidirán las medidas a tomar y posibles movilizaciones ante la falta de avances con la Xunta.

POSTURA DE LA XUNTA

Por parte de la Xunta se traslada a Europa Press que se apuesta por hacer fijo al personal, pero que "se realice con un procedimiento con las garantías legales necesarias, tal y como se acordó con las diputaciones provinciales y a través de convenios que recojan las condiciones de subrogación del personal de las empresas que prestaban ese servicio".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Dice que mantiene la "voluntad negociadora" en el seno de cada consorcio, "donde se debe desarrollar", en "aras de alcanzar la máxima homogeneización de condiciones laborales en los distintos consorcios". Por ello, aboga por las negociaciones se retomen "una vez se constituyan las diputaciones provinciales y se nombren a los representantes de cada uno de los consorcios".

La Vicepresidencia Primeira resalta que la prestación del servicio contraincendio corresponde a las administraciones locales --municipios y diputaciones--, si bien la Xunta asume el 50% de la financiación.

Sobre las situación en cada provincia, indica que en los consorcios de Pontevedra y Lugo se alcanzaron acuerdos con los comités de empresa, que fueron "posteriormente rechazado por los trabajadores en asamblea". "En el pleno del consorcio del pasado 9 de junio se aprobó propuesta de aplicación al personal subrogado de la sentencia de 2022 del Tribunal Supremo pese al voto en contra de la Xunta, que no votó a favor por seguridad jurídica y responsabilidad al encontrarse los representantes de la Diputación en Funciones", asegura la Vicepresidencia Primeira.

Mientras, agrega que en el consorcio de A Coruña "se está negociando" con los representantes de trabajadores, al tiempo que en Ourense "se está implementando el cambio de modelo, que implica la consolidación laboral de los trabajadores en el consorcio".