Simón, tras el segundo mes con más muertes: "La variante británica ha sido perfectamente controlada"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que "con los datos que tenemos, la variante británica ha sido perfectamente controlada". Así se ha pronunciado este lunes en rueda de prensa, en la que ha dado a conocer los últimos datos de la evolución de la pandemia. El aumento de casos, ha explicado, se detectó "justo después del puente de la Constitución", por lo que "era demasiado pronto para que tuviera que ver con ese incremento". No obstante, a raíz de las Navidades "se produjo un incremento radical en la transmisión", aunque ha querido recordar que "las variantes están circulando desde hace un tiempo", ha asegurado.

El experto de Sanidad ha advertido que la ocupación de las UCI "está en el nivel máximo de la ocupación del pico de la segunda ola". En este sentido ha explicado que "casi uno de cada tres pacientes en las UCI están por culpa del coronavirus, por lo que es un dato que no es suficientemente bueno. No obstante, Simón ha admitido que "estamos en una situación buena, descendente, pero buena".

El director del CCAES también se ha referido al pasaporte de vacunación y ha señalado que puede ser una herramienta "muy útil", especialmente a la hora de viajar, pero puede generar "problemas".

"Puede ser una herramienta magnífica para permitirnos controlar mejor la pandemia y gestionar correctamente los casos. Nos traerá muchos beneficios pero también puede generar algunos problemas como todas las herramientas que estamos utilizando", ha detallado. Y es que, ha proseguido, una vez generado el pasaporte puede hacer que unas personas puedan viajar y otras no, debido a que el acceso a las vacunas contra el coronavirus todavía es limitado. Por tanto, Simón ha pedido que antes de implantarlo se controlen este tipo de problemas.

Por otro lado, Simón ha hablado también sobre la estrategia de vacunación y ha defendido que "las vacunas son clave para controlar la pandemia. No vale con vacunarnos nosotros", sino que además "hay que vacunar a todo el mundo". Además, el director del CCAES ha defendido que "con las vacunas que se han recibido y se prevén, tenemos la posibilidad de vacunar al 80 por ciento de los mayores de 80 años". Además, el director del CCAES ha asegurado que "el descenso de la mortalidad en las residencias tiene una alta probabilidad de que, en parte, se deba a la vacuna".

Fernando Simón también ha sido preguntado por las declaraciones de todos aquellos 'negacionistas' con cierta visibilidad y repercusión pública: "Hemos tenido muchos miles de fallecidos, tenemos las UCI atestadas de gente, el sistema sanitario contra las cuerdas" y por ello ha pedido que "hay que ser prudentes con este tipo de declaraciones".

El experto se ha referido también a la Semana Santa y ha indicado que "si las condiciones de transmisión no son las correctas" para que puedan relajarse o aliviarse las restricciones de movilidad "no se debería ni plantear". Por ese motivo ha pedido "ser prudentes" porque las cosas "están evolucionando en la línea que nos interesa". "Nuestra intención es controlar la transmisión y debemos replantearnos con cuidado no hacer una excesiva presión y dejar que los técnicos hagan las propuestas correctas", ha apostillado.

Finalmente, el director del CCAES ha admitido que la "gente está cansada". "Esta pandemia nos ha trastocado pero cada día nos queda menos. Todavía podemos aguantar" y se ha referido a las fiestas ilegales: "Siempre tendremos que ser testigos de algunos comportamientos de este estilo pero podemos minimizarlos para que no tengan un impacto en la transmisión".