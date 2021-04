Simón, sobre el toque de queda: "Habrá que valorar si realmente aporta algo extra que no se pueda hacer sin él"

El director general del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado sobre el toque de queda que finalizaría el próximo 9 de mayo de no prorrogarse el estado de alarma que "habrá que valorar si realmente aporta algo extra que no se pueda hacer sin él".

Así lo ha señalado en la rueda de prensa de seguimiento del coronavirus, tras valorar que "no es bueno" plantear ahora lo que va a haber que hacer el 9 de mayo, aunque ha reconocido que "no habrá que plantearlo tampoco el día de antes".

"Tenemos ahora mismo una semana, quince, veinte días para valorar los escenarios que todos los modelos nos van a plantear de evolución de la pandemia y poder valorar si realmente el toque de queda va a aportar algo extra que no se pueda hacer sin él", ha afirmado Simón.

Eso sí, ha hecho énfasis en que la situación que se va a vivir dentro de cuatro semanas es "muy diferente" a la padecida el pasado mes de octubre cuando se aprobó este mecanismo y, además, ha subrayado que si se hace una revisión de las capacidades de las autonomías para tomar decisiones independientes del estado de alarma "es muy alta" porque este solo permite "tres puntos muy concretos", ha destacado.

Asimismo, ha señalado que la necesidad de las comunidades autónomas de aplicar restricciones a la movilidad será cada vez menos y ha asegurado que "podrán aplicar suficientes medidas para la situación de cada momento".

Por ello, ha reiterado, de cara al fin de este estado de alarma, que "no es una cuestión de decir sí o no, sino una cuestión de plantear lo razonable". "Tenemos que valorarlo con mucho cuidado porque la situación no es la misma", ha zanjado el director del CCAES.