Simón responde a Canarias, Madrid y Andalucía que será difícil hacer test en origen si no hay un acuerdo europeo

Ve difícil hacer PCR por el tiempo que implica y el coste que supone, además de que no lo ve la "panacea" para detectar casos

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, ha respondido a los presidentes de Canarias, Madrid y Andalucía que va a ser difícil hacer test en origen a los turistas si no hay un acuerdo europeo al respecto.

Así lo ha afirmado durante la rueda de prensa diaria en Moncloa para explicar los datos diarios de la evolución de la pandemia de coronavirus. Esta propuesta fue realizada el pasado domingo por Angel Víctor Torres, Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno durante la decimo cuarta y última videoconferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez.

La presidenta madrileña reclamó un Plan Barajas en el que se incluyan varias medidas como cámaras térmicas, test y certificados sanitarios para los viajeros que lleguen a España con el fin de prevenir casos importados una vez que se abran las fronteras, cosa que ocurrirá con Europa el 21 de junio y con los países de fuera del Tratado de Schengen y con Portugal, a partir del 1 de julio.

El presidente canario también ha insistido en la propuesta de los test en varias de las reuniones dominicales que han tenido los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez.

Sin embargo, el doctor Simón no lo ve viable salvo que lo decida Europa y tampoco cree que sea la "panacea" para detectar casos, además de considerar difícil poder hacer PCR a gran multitud de turistas por el tiempo que lleva y el coste que supone.

En opinión del director del CCAES, hacer los test en origen implica una "injerencia" en algunas situaciones. Además, considera que no se ha probado que este tipo de test puedan controlar todos los brotes y aunque alguno sí podría detectarse, no piensa que puedar servir para la gran mayoría.

En cualquier caso, ha asegurado que no sabe si se implementará porque es algo que tienen que negociar con todos los países europeos ya que España no puede "imponer" una medida que no se impone en otros países europeos. Ha alegado, en este sentido, que una vez que los ciudadanos entran en la UE, la movilidad en el espacio Schengen a partir del 21 de junio "va a ser como era antes salvo que haya una prohibición expresa de reciprocidad entre países".

Por lo tanto, el director del CCAES cree que si no se llega a un acuerdo común entre los países de la UE será muy difícil que pueda prosperar. Al margen de estas consideraciones, el doctor Simón cree que hay que tener en cuenta tanto el impacto como la factibilidad de este tipo de medidas.

"Es verdad que en un país como el nuestro que recibe habitualmente muchos turistas, este año van a ser menos, el realizar pruebas diagnósticas de interés como pueda ser la PCR a la llegada en los aeropuertos es inviable, tanto por los tiempos que cuesta, como por los recursos que requiere como por el periodo de espera que tienen que llevar los pacientes en estos lugares y además porque no garantiza en absoluto que uno o dos días después vaya o no a haber casos entre los que inicialmente dieron negativo", ha expuesto.

De hecho, ha afirmado que "ya hay evidencias" de los lugares donde se hacen pruebas de PCR a la entrada y que no han evitado brotes en esos mismos colectivos.

Por ello, ha precisado que no se puede pensar que eso vaya a ser una "panacea" y que aunque se puedan identificar algunos casos y evitar que esos casos llegaran, no va a evitar la mayoría de los casos.

Por eso, el doctor Simón considera que hay que tener cuidado al proponer estas cosas porque aunque es muy fácil decir que se van a hacer PCR a los x millones de turistas que vengan a España "es muy difícil hacerlo".

Además, ha añadido que un país que envía muchos turistas tampoco es fácil que los pueda realizar. Por ello, insiste en tener cuidado a la hora de hacer este tipo de propuestas, valorarlas en su justa medida y sobre todo, valorar si realmente son factibles o no y si van a tener un impacto real.

"Ahora mismo, hasta que no haya una posición europea, es difícil que nosotros podamos hacer una recomendación en ese sentido pero habrá que ver cómo evolucionan las negociaciones con Europa y cómo evoluciona la posición de los diferentes grupos que están discutiendo esto dentro de nuestro territorio", ha concluido.