Simón destaca la rapidez de Madrid implementando medidas para pasar de fase

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha destacado hoy que la Comunidad de Madrid está trabajando a "un ritmo que no había visto nunca" y ha confiado en que pueda pasar a la fase 1 si los datos y las capacidades "son adecuadas".

Cuando la solicitud llegue se iniciará un proceso de discusión que durará hasta el último momento y que se puede alargar hasta el miércoles o hasta el jueves, ha agregado Simón en rueda de prensa.

La implementación es muy rápida, no me sorprendería que la solicitud que haga hoy Madrid pueda avalar el paso a la siguiente fase, si los datos son adecuados, si las capacidades son adecuadas, si se ha iniciado su implementación y se muestra que está bien consolidados no habría problema, ha afirmado Simón.

En todo caso, ha señalado que la decisión final no depende de él ni de su equipo, sino que se toma "a otro nivel, probablemente en las reuniones bilaterales entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

Sobre el informe de Madrid, ha señalado que un objetivo de los equipos es tratar de favorecer al máximo el que se obtenga toda la información necesaria para valorar de la mejor manera el cambio de fase, con tiempo suficiente.

Madrid pedirá este lunes de forma verbal el paso a la fase 1, tras las dos negativas del Ministerio de Sanidad que mantiene a la región en fase 0 y mañana enviará el informe en el que sustentará esta solicitud, según han indicado a Efe fuentes de la Consejería de Sanidad.

El Ministerio de Sanidad denegó el pasado viernes por segunda vez la petición de Madrid para cambiar de fase al considerar que, aunque la Comunidad había hecho un esfuerzo importante por mejorar el papel de la atención primaria en esta crisis, era necesario que "su sistema se consolide" y ampliar la capacidad de realizar pruebas PCR, ya que la actual "podría resultar insuficiente en caso de brote". EFE