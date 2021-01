Simón descarta dimitir tras la marcha de Illa y recuerda que ha estado en Sanidad con otros siete ministros

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha descartado este lunes presentar su dimisión después de que el Gobierno anunciara que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, deja su cargo este martes para centrarse en la campaña electoral de Cataluña.

"He conocido a siete ministros desde que estoy en el Ministerio", ha recordado Simón en la rueda de prensa del seguimiento del Covid, en la que ha asegurado que no cree que "el cambio de un ministro" deba provocar "que tengan que dimitir todos los funcionarios" de Sanidad. "Cómo no debería de ser", ha apuntado.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dejará este martes el Ministerio para centrarse en la campaña electoral de las elecciones catalanas y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará a conocer su sustituto, según ha informado Moncloa.

El titular de Sanidad continuará en su cargo hasta la celebración del Consejo de Ministros, que será el último al que acuda antes de que Sánchez desvele el nombre de su relevo. Un día después, el miércoles, tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela la toma de posesión ante al Rey del nuevo titular del departamento.

Ya el pasado mes de diciembre, cuando se dio a conocer que Illa sería el candidato de los socialistas catalanas, el Gobierno barajaba la posibilidad de que fuera la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, la que le sustituyese.

Además, el presidente valoraría que fuera el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, quien sustituya a Darias al frente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública; un puesto que quedaría vacante tras la marcha de la ministra y para el que el líder del PSC ya sonó con anterioridad.