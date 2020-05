Simón advierte, sobre la vuelta del turismo en julio, que ni él ni nadie pueden garantizar el riesgo cero

Explica que se están adoptando medidas para reducir el riesgo pero no depende solo de España, sino de cómo esté la epidemia en otros países

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, ha advertido esta tarde que hay que ser prudentes al afirmar que el turismo extranjero podrá volver en julio y ha querido dejar claro que ni él ni nadie puede garantizar que el riesgo vaya a ser cero.

"Si lo que quieren es que les garantice que el riesgo va a ser cero, lo siento pero eso no lo puedo hacer ni yo ni nadie y quien lo haga sería muy imprudente", ha precisado.

El doctor Simón respondía así al ser preguntado por la afirmación de la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, responsable también de la desescalada del confinamiento, quien ha dicho que prevé la vuelta del turismo extranjero para el mes de julio.

El director del CCAES considera que hay que ser "prudentes" con este tipo de afirmaciones aunque pueda estar "hasta cierto punto" de acuerdo con la vicepresidenta porque para el mes de julio, ha recordado, falta mes y medio y eso supone un "margen muy importante" para ver cómo evolucionan la epidemia y las capacidades de España para establecer muchas medidas de prevención y control.

Según el doctor Simón, a medida que se van liberalizando las restricciones de la movilidad y la gente puede viajar es cuando se pueden implementar estas medidas que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo.

En este sentido, ha recordado el esfuerzo "enorme" que están haciendo las CCAA y que está permitiendo mejorar "muy rápidamente" porque en muy corto plazo de tiempo han adoptado medidas de control, sistemas de vigilancia, desarrollado capacidades de atención primaria, de salud pública que hace solo unas semanas que era "impensable que se pudieran desarrollar".

NO DEPENDE SOLO DE ESPAÑA, TAMBIÉN DE LA EPIDEMIA EN OTROS PAÍSES

Y esto supone, ha añadido, que de aquí el mes de julio se van a implementar muchas mas medidas para reducir los riesgos asociados al turismo.

Pero ha dejado claro que él no puede decir si en julio España podrá aceptar turistas sin riesgo. "No depende solo de nosotros y de lo que hagamos, depende de cómo se esté portando la epidemia en los países de origen de los turistas y el riesgo real que un turista venga o no".

Así, ha explicado que no se sabe aún si todos los países estarán ya en una situación parecida a la española o, si habrá países con una alta incidencia en ese momento y por lo tanto que habrá que controlar específicamente.

Esto se tendrá que valorar día a día pero lo que sí se puede hacer, según el director del CCAES, es ir preparando el país para hacer que los riesgos sean los menores posibles.

Dicho esto, ha dejado claro que "en salud, en ciencia, en prácticamente nada se puede asegurar que exista el riesgo cero". En su opinión, hay que entender los márgenes de riesgo que se tienen que aceptar y reducirlos al máximo. "Pero el riesgo cero no lo puede garantizar nadie", ha remachado.