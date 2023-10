Simó señala que la realidad de los centros escolares es "cada vez más compleja" en Catalunya

La consellera de Educación de la Generalitat, Anna Simó, ha señalado que la realidad de los centros escolares es "cada vez más compleja y en Catalunya es más elevada que en otras autonomías".

Preguntada en una entrevista en La Vanguardia este domingo recogida por Europa Press por los malos resultados en los centros, ha respondido que "la escuela sola no puede mejorar los resultados si no mejora el mercado laboral, la segregación urbanística, los servicios de apoyo de base, la precariedad laboral. Y la pandemia no ha ayudado".

Ha asegurado que trabajarán "entre todos en el curso 2024-2025 para que haya un gran acuerdo", pero que esto incluye hablar del trabajo de los docentes los meses de junio y julio.

Simó ha descartado que el próximo curso empiece después del 12 de septiembre y ha apuntado que las plantillas "serán estables por el proceso de estabilización y eso ayudará mucho. A fin de 2024 sólo quedará un 8% de interinidad".

Sobre la posible prohibición del móvil en los centros, ha recordado que ha pedido al Consejo Escolar que impulse un debate sobre ello, y ha señalado que en las escuelas libres de móviles "se ha hecho un debate previo antes de prohibirlo y ese es el camino".

FALTA DE SUSTITUTOS

Preguntada por si en este curso faltarán sustitutos, ha respondido que para que esto no suceda quieren ver "si profesores de la bolsa de un territorio pueden desplazarse a otro cuando en éste no hay personal disponible".

"Estamos negociando con sindicatos medidas excepcionales, como que un profesor de catalán puedan dar hasta cinco horas más de forma voluntaria y remunerada", ha añadido.

ORIENTACIÓN DE FP

Respecto a la Formación Profesional (FP), ha asegurado que este año tendrán el anteproyecto del decreto de orientación, que no se aprobará hasta junio: "Pero contaremos con el modelo y se podrá debatir".

Al preguntársele si le preocupa que haya más familias que pidan el 25% de castellano, ha respondido que le preocupa más que los hijos de familias que no tienen el catalán como lengua habitual no puedan adquirir conocimiento en tres lenguas porque no son capaces "de ganar el terreno perdido".