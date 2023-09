Simó se abre a valorar más días para preparar el curso pero iniciarlo antes del 11 de septiembre

Hay 275 vacantes de docentes por cubrir en Catalunya con un total de 81.335 candidatos

La consellera de Educación de la Generalitat, Anna Simó, se ha abierto a "poder valorar el tiempo para la preparación" del próximo curso 2024-2025, después de las quejas de los docentes de que los tres días de este año son pocos, pero ha señalado que el inicio de curso será siempre antes del 11 de septiembre.

Lo ha dicho este miércoles en el acto de inauguración del nuevo curso escolar en la escuela Mercè Rodoreda de Barcelona, junto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tras ser preguntada por las quejas de los profesores que piden replantear el inicio del curso.

Simó ha asegurado que el inicio del curso antes del 11 de septiembre "es un punto de no retorno, pero esto no quiere decir no poder valorar el tiempo para la preparación".

"El único límite que pongo en la educación obligatoria es no comenzar después del 11 de septiembre", ha añadido.

Ha recordado que cuando fue nombrada consellera era ya finales del curso 2022-2023, por lo que consideró que "habría sido peor remitir la enfermedad que hacer un pequeño reajuste de un calendario escolar que ya había sido fijado meses antes, porque podía generar más malestar a los centros".

Además, ha señalado que este año también ha coincidido el proceso de estabilización con el inicio del curso escolar, y defiende que "cuanto más estables sean las plantillas en los centros más tiempo tendrán para poder hacer una preparación más tranquila".

La directora de la escuela Mercè Rodoreda de Barcelona, Àngels Cadena, ha apuntado que el inicio del curso ha sido muy emotivo para los alumnos, pero "estresante para los maestros, porque tres días para preparar el curso escolar cuesta un poco: iniciar un curso no es solo poner mesas y sillas, sino sentarnos para redactar los proyectos, y bueno lo iremos haciendo".

VACANTES DE DOCENTES EN LAS ESCUELAS

Preguntada por cómo está en estos momentos la configuración de las plantillas en los centros educativos catalanes y cuántas vacantes hay por cubrir, Simó ha respondido que hay 275 vacantes por cubrir de 81.335 docentes "que se irán nombrando estos días", y asegura que se está gestionando rápido.

Por otro lado, ha informado de que en la actualidad hay "40 nuevos ayuntamientos para comenzar a incorporarse" a la red de planes educativos de entorno.

De este tipo de centros ha destacado que sus resultados en competencias básicas "son de los mejores", y sobre la aplicación del horario intensivo en toda Catalunya ha insistido en que se necesita debate y consensos para llevarlo a cabo.