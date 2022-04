Silvia Congost: "Tenemos miedo a la soledad, pero crear un apego sano con los demás implica también saber estar solo"

Aconseja a docentes que "enseñen a brillar" a sus alumnos: "Que tengan conciencia de su luz para que no olviden la magnitud de su grandeza"

La psicóloga Silvia Congost ha abogado por promover un "apego sano" en las relaciones interpersonales situando como algo positivo trabajar también la soledad, para lograr ser personas mucho más independientes y tener más autoestima, porque finalmente el individuo tiene como "principal compañero" a uno mismo.

En declaraciones a Europa Press, Congost, que ha impartido una conferencia para docentes este sábado en Toledo en el Congreso Exducere, ha asegurado que no existe la dependencia emocional sana, cuando esta supone "la incapacidad de cortar un vínculo que es destructivo", aunque sí valida ese apego siempre que éste no sea "dañino".

"La soledad es una parte importante de nuestra vida, es algo a lo que tenemos miedo y tendemos a rechazar pero cuando aprendemos a llevarnos bien con ella nos favorece mucho. Crear un apego sano implica saber estar solo, saber qué hacer con nuestro tiempo y qué hacer con nuestra vida sin esas personas", ha manifestado.

Ha querido enfocar su charla en el Congreso Exducere en el camino hacia una autoestima sólida, aconsejando a los docentes trabajar la suya propia a través de "la conciencia, la aceptación total y la responsabilidad", porque así permitirán a sus alumnos "ser libremente" y brillar por ello.

"Ser el mejor ejemplo que podáis, ayudar a los alumnos a que tengan mucha conciencia de la luz que tienen, para que así nunca olviden la magnitud de su grandeza", ha ensalzado la psicóloga, que ha propuesto un ejercicio a los presentes centrado en cerrar los ojos, imaginando un espacio en la naturaleza donde se encuentran con el niño que fueron.

EL ÉXITO NO ESTÁ EN EL "TENER Y EL HACER"

Ha desterrado la idea de éxito que promueve la sociedad basada en el "tener y hacer" para así "poder ser". "Olvidamos que todo lo que tenemos no nos pertenece, le pertenece a la vida, si yo dejo de tener eso que tengo, no voy a poder hacer esas cosas que hacía. ¿Entonces qué voy a ser?".

Por esta razón, ha defendido Congost, hay que tratar de concienciarnos "de lo que somos, de los dones que tenemos, de nuestra valía personal". "Descubrir qué me hace especial, diferente, conectar con mi esencia, fortalecer esa autoestima de dentro para fuera".

Respecto a cómo los docentes pueden poner en práctica esta filosofía, ha apremiado a que la administraciones les den "facilidades, herramientas e información" para desarrollar sus propuestas creativas.

"Aún estamos en un momento muy incipiente, pero soy positiva y tengo esperanza de que la educación emocional ha llegado para quedarse. Queda mucho trabajo que hacer, pero debemos darle la importancia que tiene para que vaya ocupando más espacio, porque para los seres humanos es esencial", ha asegurado.

RELACIONES DE PAREJA Y TOXICIDAD

En el terreno de las relaciones de pareja, ha desterrado la idea de que "ahora haya más problemas que antes", pues considera que son los mismos, pero antes "estaban escondidos". Ha citado algunos como "los celos, la falta de comunicación y respeto o el maltrato psicológico".

También, respecto a las personas tóxicas, ha señalado que hay posibilidad de que la persona cambie "si no existe trastorno de personalidad", pero para ello es conveniente que pida ayuda profesional y haga un "viaje interior" para descubrir de dónde viene esa conducta negativa, y de este modo "promover el cambio".

No obstante, ha diferenciado este ejemplo de personas que sí tienen un trastorno de personalidad como el perfil narcisista, que "no son conscientes que son así". En este caso ha abogado por apartarse de esa persona para que la autoestima de uno mismo "no se destruya por completo".

Finalmente, consciente de que la Psicología es una disciplina no accesible para todo el mundo, ha abogado porque los profesionales en la materia utilicen todas las herramientas disponibles para ofrecer recursos gratuitos, siempre teniendo en cuenta que es una profesión y "tienen que vivir".

"La terapia que puede entrar en la Seguridad Social, en el tiempo que te dan no puedes hacer nada. Es triste pero es así", ha afirmado, por lo que destaca algunos de sus recursos gratuitos como "el consultorio indirecto" que tiene en Youtube, sus libros con descarga gratuita o su perfil en otras redes sociales como Instagram.