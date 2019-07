DIRECTO | Podemos se abstiene y evitará la investidura de Sánchez

14.54h. Sube a la tribuna el representante de Compromís, Joan Baldoví.

14.52h. Turno ahora para Carlos García Adanero, portavoz de Navarra Suma: "En Navarra hay dos opciones. Un Gobierno Constitucionalista o un Gobierno del PSOE con Bildu".

14.49h. Por el mismo grupo parlamentario también sube Coalición Canaria. La diputada Ana Oramas ha sido clara: "Aquí hay que hablar de gobernabilidad de un país y cuando seas presidente lo primero es el país, después el partido y por último el líder. Le recomiendo que se deje de asesores y estrategias y ponga a la esencia de su partido a hablar".

14.46h. El portavoz de Bildu, Oscar Matute, sube al estrado antes de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. Matute ha declarado que "Los votos de Bildu son un compromiso antifascista de la ultraderecha. Nos sobra sentido común".

16.44h. Laura Borrás finaliza su turno de palabra.

14.42h. Laura Borrás a Sánchez: "ningún voto le debería parecer ni inútil ni irrelevante. Nuestro "no" es un "no" que con su actitud ha convertido en un "no" inevitable. Nuestros compañeros son presos políticos pero usted es un político preso por su prepotencia".

14.39h. La diputada de Junts per Cat inicia sus cinco minutos de discurso.

14.38h. Finaliza el discurso del representante del PNV. Discurso que da paso a Laura Borrás.

14.36. Esteban Bravo: "Me confieso decepcionado. Las cosas se han hecho como no se tenían que hacer."

14.35h. El representante del PNV, Esteban Bravo, tiene la palabra.

14.33h. Rufián finaliza su discursopidiento que se valore el tiempo que pasan con sus hijos y la derrota que "estamos sufriendo hoy aquí".

14.32h. Rufián saca en el estrado un libro que dice estar escrito por Oriol Junqueras. Rufián cuenta que se trata de una obra formada por varios cuentos que el diputado catalán no puede contar a sus hijos.

14.28h. Rufián comienza su discurso de forma irónica. "Soy otro jmiembro de la banda".

14.27h. Abascal finaliza su discurso. El más crítico con el resto de partidos parlamentarios.

14.25h. Abascal a PNV y Bildu: "No apoyaremos un Gobierno abiertamente deseado por el separatismo y por el terrorismo. Un Gobierno que será utilizado para blanquear la historia criminal de ETA".

14.23h. Abascal a Rufián: " No apoyaremos nunca un Gobierno que haya obtenido el salvoconducto del golpismo de ERC que solo puede servir para perseguir la lengua española, oprimier a los catalanes y destruir la convivencia nacional"

14.22h. Abascal a Iglesias: "Como usted se puede imaginar no podemos permitir un Gobierno con ministros chavistas que lleve a España a la destrucción de las clases medias, de las libertades civiles y de la monarquía española".

14.20h. Santiago Abascal sube a la tribuna para iniciar su discurso.

14.18h. "Le hemos hecho una nueva oferta. Todavía estamos a tiempo de salvar esta sesión de investidura y tener un Gobierno de coalición. No lleve a los españoles a unas nuevas elecciones, negocie con nosotros desde el respeto". Así de contundente ha finalizado Iglesias su discurso.

14:15h. Iglesias a Sánchez: "Hemos exigido competencias, no sillones".

14.13h. Iglesias pide a Sánchez respeto hacia sus socios de Gobierno y comienza muy crítico en su discurso "es muy difícil negociar en 48 horas lo que no se ha querido negociar en 80 días. Es muy difícil negociar un Gobierno de coalición a contrareloj y en tiempo real filtrándolo todo a los medios de comunicación. Las cosas no se deben hacer así".

14.11h. Rivera finaliza su discurso y da paso a Pablo Iglesias.

14.10h. Rivera: "A todos los españoles que se encuentran preocupados por la situación que sepa que hay esperanza"

14.08h. Rivera contra Iglesias y Sánchez: "A ustedes les separa el ego que no les cabe en la silla"

14.06h. Albert Rivera inicia su discurso cargando duramente contra Sánchez. "Menudo espectaculo ha hecho su banda señor Sánchez. Han tratado a España como un botín".

14.04h. "Sólo nos debemos a España y su Gobierno es una amenaza para el futuro". Así ha concluído Pablo Casado su discurso.

14.03h. Casado: "Nuestros hijos el día de mañana se avergonzarán al estudiar esta sesión de investidura como una de las páginas más lamentables de la historia democrática recientre de España".

14.00h. Casado recrimina a Sánchez por los socios que ha elegido desde que es el líder del partido socialista y le pregunta si le conpensa haber formado parte de ese "eclipse" de la historia democrática española.

13:57h. Casado: "Han demostrado que son incapaces de pactar para construir. Sólo se alían para destruir como en la moción de censura.

13:56h. Es el turno de Pablo Casado, que comienza su intervención criticando el 'paripé' de Sánchez y Unidas Podemos.

13.54h. Sánchez termina su discurso entre los aplausos de los diputados socialistas.

13:53h. Sánchez ataca a Casado por la representación del PP en Cataluña.

13:53h. Sánchez a Iglesias: "¿Esto es lo que quiere para España? ¿Sólo por que las cosas no han salido como ha tratado de imponerlas?"

13:50h. Sánchez a Iglesias: "Si usted me obliga a elegir entre la presidencia del Gobierno de España,que no serviría a España, y mis convicciones yo no tengo ninguna duda, eligo mis convicciones".

13:48h. Sánchez a Iglesias: "Si para ser presidente tengo que renunciar a mis principios usted está en lo cierto, no voy a ser presidente"

13.44h. Sánchez a Iglesias: "Nadie se ha sentido humillado por recibir una oferta de una vicepresidencia, un ministerio de Consumo, un ministerio de Vivienda y Economía Social y un ministerio de Igualdad. Nadie".

13.42h. Sánchez critica a Unidas Podemos el rechazo de ofertas de carteras "previavente exigidas" por la formación morada y expresa su "noble voluntad de acuerdo".

13:39h. Sánchez lamenta el bloqueo parlamentario, “Mi propósito era crear un Gobierno progresista que no dependa de organizaciones independentistas con Unidas Podemos como socio preferente”.

13.36h. Pedro Sánchez sube al estrado para dar su discurso entre el aplauso de los suyos.

13.34h. La presidenta de la mesa del Congreso, Meritxell Batet, anuncia la estructura de esta segunda votación. Antes de su realización tendrá lugar un debate sin réplicas en la que Sánchez va a ser el primero en hablar, tendrá 10 minutos para exponer sus argumentos. El resto de grupos parlamentarios contará con cinco minutos cada uno.

13.33h. Arranca el debate de investidura en su última sesión. Puedes seguirlo aquí en streaming.

13.29h. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, cree que acabará habiendo un Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez y ha apuntado la posibilidad de que finalmente se abstenga Ciudadanos en una nueva investidura en el mes de septiembre, una opción que a su formación no le parecería "rara ni mala".

13.28h. NO HABRÁ INVESTIDURA. Podemos ha decidido abstenerse en la segunda votación de investidura de Pedro Sánchez, pese a haber rechazado el PSOE la contraoferta que los morados le han hecho llegar cuando aún quedaban más de tres horas para la votación. De esta forma, votarán lo mismo que el pasado martes, cuando decidieron el pasado martes para dar una oportunidad a las negociaciones que hasta entonces se mantenían abiertas con los socialistas.

13.00h. El candidato a la investidura como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado al Congreso 50 minutos antes del comienzo del debate

12.50h. El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, se ha puesto ya en contacto con varios portavoces parlamentarios para trasladarles la versión de los socialistas sobre la imposibilidad de cerrar un acuerdo de gobierno de coalición.

12.48h. El diputado del PSOE Odón Elorza se ha mostrado seguro de que los ciudadanos "entienden" la actitud que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y su partido, han mantenido en las negociaciones con Unidas Podemos.

12.28h. El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha censurado este jueves el curso de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para conformar un Gobierno de coalición y ha lamentado que ambas formaciones se estén "despellejando públicamente" en una pelea de "egos, sillas y ministerios". De Páramo cree que, más que una negociación, las conversaciones entre PSOE y Podemos están siendo "un espectáculo bochornoso" en el que no hablan de políticas sino del reparto de asientos en el Consejo de Ministros.

12.25h. Oído en las puertas de Ferraz: “Pablo Iglesias se ha querido quedar hasta con “Begoña y las niñas”. Los acontecimientos de las últimas horas refuerzan al PSOE ante sus bases para ir, llegado el caso, a una repetición electoral.

12.23h. Izquierda Unida se abstendrá en la segunda votación de investidura de Pedro Sánchez que tendrá lugar este jueves a las 14:25 en el Congreso y continúa hablando con Podemos y el PSOE para intentar cerrar un acuerdo, según han informado la organización que lidera Alberto Garzón. La Comisión Colegida de IU ha optado por abstenerse teniendo en cuenta, según explica la organización, "el estado" en el que se encontraban las negociaciones a las doce del mediodía, una hora y media antes del inicio del Pleno. "No obstante, IU sigue hablando en estos momentos con Gobierno y con Podemos para tratar de alcanzar un acuerdo", señalan las mimas fuentes, que no descartan virar al sí si finalmente hay acuerdo con el PSOE.

12.08h. Pedro Sánchez ha llegado a la conclusión de que Pablo Iglesias ha torpedeado su investidura por ser excluido del Gobierno. Esa impresión al menos trasladan a COPE miembros de la Ejecutiva Federal tras oír a puerta cerrada a su líder

11.55h. La actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha declarado este jueves que ve "lógico y razonable" que el PSOE, que ha ganado "claramente" las elecciones, se reserve los ministerios de Estado en las negociaciones con Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición y ha señalado que el de Hacienda es el ministerio de Estado "por antonomasia". Además, la ministra en funciones ha criticado la estrategia negociadora desarrollada por Podemos, de la que ha dicho que "no se entiende" porque cada vez que se tomaban tiempo para pensarse una propuesta "acababan volviendo a su propuesta original", que consistía en solicitar los ministerios de "Hacienda, Transición Ecológica, Trabajo y la coordinación de las políticas sociales".

11.54h. El representante de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, volverá a abstenerse este jueves en la segunda votación de investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez. Horas antes de que tenga lugar la votación definitiva en el Pleno del Congreso, Baldoví ha lamentado que los socialistas no hayan dado ningún paso para obtener su apoyo. "Si ellos no se han movido, nosotros evidentemente, sintiéndolo mucho, no nos podemos mover", ha argumentado.

11.46h. La ANC ha exigido este jueves a los grupos de JxCat y de ERC en el Congreso no emitir un voto favorable ni una abstención que permita la investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez. ERC sí se va a abstener.

11.45h. El PSOE desdeña la última oferta de Podemos: "Es más de lo mismo"

La dirección del PSOE ha acogido con indiferencia la última contraoferta de Unidas Podemos para llegar a un acuerdo de Gobierno de coalición, asegurando que "es más de lo mismo", subrayando que los socialistas se mantienen en la última propuesta que le hicieron ayer. Esa oferta implicaba para Podemos una vicepresidencia de Asuntos Sociales, además de los ministerios de Vivienda y Economía Social, Igualad y Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo.

Por su parte, en la contraoferta de hoy, Unidas Podemos, además de una vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad, vuelve a demandar los ministerios de Sanidad, Trabajo y Ciencia y Universidades.

Los socialistas argumentan que no hay carteras de primera y de segunda, ya que todas contribuyen a mejorar la vida de los ciudadanos y forman parte del Consejo de Ministros de España.

11.38h. El lehendakari, Iñigo Urkullu, espera que la "generosidad" y la "altura de miras" se imponga para poder conformar un Gobierno en España y, por ello, llama a "ceder en favor del acuerdo" y reclama "reflexión" y un "ejercicio de responsabilidad".

En la redes sociales, el lehendakari ha hecho alusión a que se está "a unas horas de la votación decisiva" para la investidura del presidente del Gobierno central, sin que haya todavía un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos.

11.20h. La Ejecutiva Federal del PSOE recibe entre aplausos a Pedro Sánchez. Cierre de filas con el líder y mezcla de indignación, desconcierto y decepción en el ambiente.

11.14h. La última petición de Podemos: una vicepresidencia social y los ministerios de Sanidad, Trabajo y Ciencia

El partido de Pablo Iglesias sitúa esta contraoferta en la necesidad de poder participar del nuevo Ejecutivo en una proporción que, "aunque menor" a la que les dieron los votos, contribuya a llevar a cabo "políticas que mejoren la vida de la gente".

"Nuestra voluntad es contribuir desde el Gobierno a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), asegurar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y seguir recuperando la memoria democrática de nuestro país", resume la formación morada. Para ello, Unidas Podemos propone asumir la Vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad, con competencias para reformar el sistema de cuidados (educación de 0 a 3 años) y dependencia, asegurar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. Además, esta Vicepresidencia se ocuparía de los asuntos de "memoria democrática".

Los de Pablo Iglesias también reclaman para sí el Ministerio de Trabajo con competencias para subir el SMI y derogar la reforma laboral del PP, aunque renuncian a la parte relativa a las pensiones que sí han reclamado en propuestas anteriores. Otros de los ministerios de los que aceptan prescindir son los de Transición Ecológica y Vivienda. Sin embargo, mantienen su petición de hacerse cargo del Ministerio de Sanidad y Consumo con competencias para "asegurar una sanidad universal real y frenar las privatizaciones del sistema sanitario", así como garantizar el derecho a la eutanasia.

Por úr último, también exigen el Ministerio de Ciencia y Universidades para aumentar la financiación en ciencia e innovación al 2 por ciento del PIB a lo largo de la legislatura, articular una carrera investigadora "digna" y converger en la ratio de investigadores por habitante con la media europea. Además, abogan por bajar las tasas universitarias y aumentar las becas.

11.10h. El presidente del Círculo de Empresarios ha estado esta mañana en 'Herrera en COPE'. “Un gobierno de PSOE y ultraizquierda sería nefasto para nosotros", ha dicho John de Zulueta. Escucha su entrevista aquí.

11.03h. Luis del Val: "No descarguemos la culpa sólo en los políticos, porque los hemos elegido nosotros". El periodista recalca que, a pesar de lo que suceda hoy y el descontento de los españoles con los políticos, una parte de culpa es de quienes les votaron. Escucha su opinión de este jueves aquí.

10:44h. ERC y Bildu se abstendrán en la segunda votación

Los diputados de ERC y los de EH Bildu se abstendrán en la segunda votación sobre la investidura de Pedro Sánchez que tendrá lugar este jueves en el Pleno del Congreso a las 14:25 horas, según han anunciado en rueda de prensa en la Cámara Baja los portavoces de ambas formaciones, Gabriel Rufián, y Mertxe Aizpurua, respectivamente.

10:30h. Feijóo dice que a España "no le beneficia" repetir elecciones y lamenta los vetos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este jueves que a España "no le beneficia" una repetición electoral y ha lamentado el "cordón sanitario" de los socialistas que ha traducido en un veto al PP.

"El PSOE, su máximo objetivo, es no gobernar con el PP, no pactar con el PP", ha subrayado en una entrevista en la Ser, y ha indicado que "nos están pidiendo la abstención a cambio de nada".

Sin siquiera, ha añadido, concretar algunas propuestas en las que se podría llegar a un acuerdo, una reflexión tras la cual ha pasado a enumerar la unidad del país, no gobernar con independentistas y el diseño constitucional.

10:20h. JxCat confirma su voto negativo a la investidura

La portavoz de Junts Per Catalunya (JxCat) en el Congreso, Laura Borràs, ha adelantado este jueves que su formación votará no a la investidura de Pedro Sánchez como presidente porque no ha dado el "sí a la política" que daría "respuesta a las aspiraciones de la mayoría de los catalanes".

En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, Borràs ha acusado al candidato a la Presidencia y a su partido de no tener "ni sentido de Estado, ni sentido común", ya que parece estar diciendo "no a la investidura" a horas de que se produzca la votación.

"Hoy JxCat votará NO porque Cataluña espera un SÍ. Hay un sí a la política para dar respuesta a las aspiraciones de la mayoría de los catalanes", ha afirmado Borrás.

10.06h. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que el Gobierno "no va a ceder competencias tan importantes" como "justicia social y todo lo relacionado con impuestos y tributos" y ha animado a Unidas Podemos a recapacitar hasta el momento de la votación. "Estaba fuera de la capacidad del POSE poder concederlo", ha señalado Montero, que forma parte del equipo negociador del grupo socialista, en declaraciones a Telecinco, en las que ha insistido en que la oferta de su formación era "más que equilibrada" y "razonable" para poder llegar a un acuerdo.

09.55h. ¿Qué pasa si Sánchez no es investido presidente del Gobierno? Tanto el líder socialista como cualquier otro candidato podrá presentarse a otra investidura hasta el 23 de septiembre. Si decaen, habrá elecciones. Consulta todas las fechas aquí.

09.45h. Echenique ha remarcado en la SER que Podemos aún no ha decidido su posición de voto en el debate de investidura de este jueves y, aunque no tiene confianza en que el PSOE quiera volver a sentarse, la formación de Pablo Iglesias está dispuesta a retomar las negociaciones in extremis si el candidato Pedro Sánchez les ofrece más competencias.

09:20h. Carmen Calvo acusa a Podemos de haber exigido "literalmente el Gobierno"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones ha acusado a Unidas Podemos de haber exigido "literalmente el Gobierno" y pretender que al PSOE no le quedara "apenas nada" y ha asegurado que el partido morado no ha querido negociar porque no se ha movido de su petición inicial. En una entrevista en la cadena Ser, Calvo ha recalcado que las competencias que pretendía Podemos suponían "todos los ingresos, más de la mitad del gasto" y las políticas clave de cualquier proyecto de la izquierda y ha insistido en que eso demuestra que han pretendido negociar una posición que no se corresponde a los resultados electorales del partido de Iglesias.

Ha recalcado que mientras los socialistas se han movido en varias ocasiones a lo largo de la negociación, el secretario de Acción política de Unidas Podemos, Pablo Echenique seguía ayer a las siete de la tarde defendiendo el mismo documento que pusieron sobre la mesa el sábado.

Un texto en el que, ha lamentado, exigían competencias para poder "trufar todo el Consejo de Ministros" y tener "un Gobierno en paralelo". Aquella situación, ha continuado, desembocó en una conversación entre el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien volvió a reclamar al presidente en funciones "ministerios nucleares", y eso es algo que el PSOE no podía aceptar.

Calvo ha negado por otro lado que en la negociación, el Gobierno negara el Ministerio de Trabajo a Unidas Podemos poniendo como excusa que la CEOE no quiere al partido de Iglesias en esa cartera.

09:15h. Belarra (Podemos) no da por muerta la negociación y buscarán un acuerdo de última hora

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha avanzado este jueves que su partido intentará llegar a un acuerdo con el PSOE hasta el "último minuto" a pesar de que, ha lamentado, los socialistas dieron ayer por "rotas" las negociaciones y "en ese momento están".

En una entrevista en RNE, Belarra ha criticado la negociación "caótica" y la falta de "lealtad" a la que se han enfrentado con los socialistas que les han dicho "no a todo" y ha confirmado que unos de los argumentos del PSOE para no cederles competencias relevantes eran las reticencias manifestadas al Gobierno por la patronal CEOE.

"Nos quieren de decorado y nosotros no construimos una fuerza política para ser los coros de un Gobierno del PSOE", ha criticado.

09:10h. El PSOE reúne a su Ejecutiva antes de la votación decisiva

El PSOE reúne este jueves a su Ejecutiva, antes de la segunda votación, y decisiva, para la investidura de la candidatura de Pedro Sánchez, que necesitaría obtener la mayoría simple de la Cámara para ser elegido jefe del Ejecutivo.

La cita tendrá lugar tras las negociaciones infructuosas con Unidas Podemos y poco antes de la votación decisiva del jueves en el Congreso.

A última hora de ayer, PSOE y Podemos seguían sin alcanzar un pacto para formar un gobierno de coalición. Es más, las posiciones parecían alejadas, a tenor del cruce de acusaciones sobre las exigencias de los 'morados' para entrar en el Ejecutivo y las ofertas de los socialistas al partido de Pablo Iglesias.

09:00h. Echenique asegura que la oferta del PSOE “suena bien” pero está “vacía de competencias”

Podemos ha puesto en duda la voluntad de pacto del PSOE, después de que ayer diera por rotas las negociaciones para un gobierno de coalición y entiende que aunque su oferta de dar ministerios a Podemos "suena bien", en realidad las carteras que ha propuesto están "vacías en competencias".

Así lo ha expresado el jefe negociador de Podemos, Pablo Echenique, que critica que el PSOE "nunca" ha aceptado que Podemos pueda tener competencias "reales" para poder "cambiar la vida de la gente", y puso como ejemplo poder subir el salario mínimo interprofesional, bajar la factura de la luz o igualar los permisos de paternidad y maternidad.

“El PSOE nos hizo como tres o cuatro ofertas, y siempre decían que era la última, pero nunca lo fue. No queremos entrar en un gobierno a toda costa. No queremos visibilidad. Hacen falta políticas reales. No ministerios con nombre. Queremos competencias”, ha sentenciado Echenique.

08:55h. Rufián medió con Iglesias y Ábalos para que intenten un pacto en recta final

El portavoz de ERC en el Congreso habló anoche con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y con el responsable de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, para mediar e intentar que haya un pacto de Gobierno de coalición a pocas horas de la votación definitiva de la investidura.

Fuentes de ERC conocedoras de los contactos han informado que las llamadas de Rufián se han producido tras saber que las negociaciones entre el partido de Pedro Sánchez y el de Iglesias han encallado y dan muestras de ruptura.

El contenido de las conversaciones no lo han facilitado las fuentes consultadas.

08:45h. A pocas horas para la decisiva votación de la investidura de Pedro Sánchez, las negociaciones entre PSOE y Podemos siguen encalladas ante la falta de acuerdo entre ambos partidos por el reparto de las carteras ministeriales y el "no" de la formación de Pablo Iglesias a la última oferta de los socialistas.

Unidas Podemos ha acusado al PSOE de romper todos los puentes y ha dicho que, aunque apuesta por un gobierno de coalición, no estará en él "a cualquier precio" y que no aceptará estar sin más competencias sociales de las que los socialistas les han ofrecido.

Después de una jornada frenética, a última hora de la tarde el PSOE difundía su última oferta a Podemos, una vicepresidencia social de la que se encargaría la portavoz, Irene Montero, y tres ministerios: Vivienda y Economía Social; Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo; e Igualdad.

Tras esta oferta, fuentes de la coalición de Pablo Iglesias han asegurado que "el PSOE ofrece la caja de herramientas pero vacía" y que la propuesta filtrada "ahora" no es "ni por asomo" la que los socialistas han hecho en la mesa de negociación.

No obstante, Podemos insiste en pedir competencias para desarrollar políticas sociales en Igualdad, Trabajo, Hacienda y Transición Ecológica.

Del otro lado, el Gobierno considera "inexplicable" el rechazo de Unidas Podemos a las ofertas que le ha ido haciendo el equipo negociador del PSOE y espera que el partido de Pablo Iglesias "rectifique y entre en razón".

A lo largo de la jornada, los socialistas también han difundido un documento de trabajo de Podemos con sus demandas ministeriales en las que reclamaba una vicepresidencia de Derechos Sociales y Medioambientales y áreas vinculadas a cinco ministerios para apoyar la investidura de Sánchez.