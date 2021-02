Fernando Simón: "Cuidado con las desescaladas. Las malas desescaladas llevan a nuevas olas antes de tiempo"

Sigue en directo la rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, para dar a conocer los últimos datos de la evolución de la pandemia en nuestro país:

Fernando Simón ha asegurado que hay que tener "cuidado con las desescaladas", ya que "las malas desescaladas llevan a nuevas olas antes de tiempo. Así se ha pronunciado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa, en la que ha dado los últimos datos de la situación de la pandemia en nuestro país.

El experto del CCAES ha advertido que la situación en España comienza a estabilizarse pero ha pedido prudencia, porque a día de hoy "la ocupación de las UCI sigue siendo muy alta". Recordamos que la un 40,51 por ciento de camas de Unidades de Cuidados Intensivos españolas están ocupadas por pacientes covid. No obstante, Fernando Simón ha recordado que la tasa de positividad, que se sitúa "en algo más del 10 por ciento", revela, a su juicio, que se está experimentando "un descenso real".

Sin embargo, Fernando Simón ha asegurado que aún "nos queda ver el descenso claro en los fallecidos, cosa que se empezará a observar a principios de la semana que viene". El experto ha querido recordar, eso sí, que hay seis comunidades autónomas por encima de la media de incidencia acumulada nacional y ha indicado que "esto no se ha acabado", sino que estamos en un proceso de control, aunque eso no significa que a medida que evoluciona progresivamente la epidemia "algunas medidas de control muy drástico no puedan modificarse".