Fernando Simón dice que "echará de menos" a Salvador Illa porque ha "trabajado muy bien" con él

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, comparece este lunes para dar da conocer la situación de la pandemia en nuestro país.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que el pico de la tercera ola fue el fin de semana pasado y que en estos momentos "estamos en una fase de descenso". Así lo ha hecho saber en rueda de prensa esta tarde, en la que ha dado a conocer la situación de la pandemia.

El experto ha advertido que la incidencia "está siendo muy alta" y ha admitido que sería necesario "hacer un esfuerzo por implementar medidas de control". De hecho, son muchas comunidades las que consideran que ya ha comenzado a haber transmisión comunitaria y Simón ha recordado que "la transmisión no se corta instantáneamente y habría que aislar a cada individuo por sí mismo".

El experto ha incidido en que el sistema hospitalario español "está en tensión muy alta" y es necesario conseguir que la velocidad de control "sea rápida". De no hacerlo, ha dicho, nuestro sistema hospitalario podría empezar a saturarse. "Implica responsabilidad personal" e incluso ha hablado de la posibilidad de implantar nuevas medidas. "No podemos dejar que pase lo que pasó en la primera ola de nuevo" y ha lamentado que "España ahora mismo no está yendo bien, tenemos que hacer un esfuerzo".

Sobre la presión hospitalaria, Simón ha recordado que la situación "no es igual que en la primera ola" pero la situación sí es peor que lo que se vivió en España durante la segunda ola.

Fernando Simón ha pedido aguantar "varias semanas más" hasta que se haya conseguido vacunar a toda la población vulnerable y ha celebrado que "las vacunas ahora mismo disponibles son eficaces contra las variantes circulantes".

Sobre la variante británica

Sobre esto, Fernando Simón ha sido preguntado por la variante británica del coronavirus y ha querido recordar que "no lleva una semana" circulando por nuestro país, sino desde que se tiene conocimiento de la misma en Reino Unido. De hecho, al preguntar por qué no se han aplicado protocolos de detección desde entonces, Simón ha indicado que "se ha ido detectado progresivamente". En España se comenzaron a investigar las muestras disponibles desde el mes de diciembre y ha insistido en que la presencia de la mutación continúa siendo muy baja.

"Es posible que para marzo ocupe gran parte del espacio", ha reiterado esta tarde, y ha asegurado que lo hará independientemente de si "tenemos la incidencia alta o baja".