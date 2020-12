Sigue en directo la rueda de prensa de Fernando Simón para valorar el estado de la pandemia

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, comparece esta tarde desde el Ministerio de Sanidad para hacer una valoración de la situación de la pandemia a nivel nacional y global. El pasado viernes la situación epidemiológica parecía dar un respiro a España al situar la incidencia acumulada en 189 casos por cada 100.000 habitantes, así como de la presión hospitalaria tanto de camas convencionales (9,22%) y de camas UCI (21,98%).

Esta mañana, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que las primeras vacunas contra el COVID-19, previsiblemente la desarrollada por Pfizer y BioNTech, podrían llegar a España alrededor del "4 o 5 de enero", tras ser aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) el 29 de diciembre "como tarde".

La semana pasada, el director del CCAES defendió que los informes de indicadores de la covid-19 no llevan la firma de expertos del CCAES porque es una "publicación de resultados en los que no se hace ninguna valoración" y se basan en "los criterios que se establecieron" en el Consejo Interterritorial de Salud después de la ponencia de alertas, en referencia al polémico asunto del comité de expertos. Asimismo, y al ser preguntado por los datos del INE, que elevó a 45.684 el número de fallecidos hasta mayo (18.557 más que Sanidad), aseguró que los datos del INE "son los que nos darían la visión más realista de la mortalidad". Sin embargo, defendió que hay que "tener cuidado de no sobrecargar" la letalidad con aquellos fallecimientos que no se han notificado.