Sigue en directo el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León

También votarán no a la investidura de Mañueco el Partido Socialista, UPL y Soria 'Ya' cuyo portavoz, Ángel Ceña, se ha alegrado de que pueda arrancar "por fin" la legislatura tras unos meses en los que, según ha reprochado, no se ha discutido de los verdaderos problemas de los ciudadanos. "De eso no se ha hablado, se ha hablado de poder, de cuotas de poder", ha reprochado Ceña que se ha mostrado "absolutamente en contra" de esas estrategias ya que, según ha recordado, la política debe estar "al servicio de los ciudadanos" para "afrontar los problemas con rapidez".

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha recordado que no había un plazo determinado para convocar la sesión de investidura del presidente de la Junta y ha explicado que ha esperado a que saliera adelante el acuerdo en función del pacto entre PP y Vox "con todos los detalles" para evitar que vuelva a ocurrir lo que ha pasado "en otros momentos en otros parlamentos", para recordar que Mariano Rajoy llegó a estar seis meses en funciones y que Pedro Sánchez se sometió a una investidura tras la que hubo convocar elecciones a los dos meses. Pollán ha defendido al respecto que había que seguir adelante "con la mejor propuesta".