Sánchez acata la decisión del TC y anuncia que: "Adoptará las medidas para poner fin al bloqueo al TC y CGPJ"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha presidido desde las 9.00 horas de este martes 20 de diciembre la reunión semanal del Consejo de Ministros ha realizado una breve declaración institucional en el Palacio de La Moncloa para responder a la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de amparo del PP que paraliza la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y el propio TC. El Pleno extraordinario del tribunal de garantías estimaba la medida cautelarísima por seis votos a cinco, solicitada contra los acuerdos en los órganos del Congreso que han permitido tramitar los cambios normativos, por lo que su votación en la cámara alta queda suspendida.

Pedro Sánchez ha comenzado diciendo que la resolución del Pleno del Constitucional -tomada por 6 votos a 5, una diferencia mínima-, ha sido "una decisión sin precedentes en 44 años de democracia" que "paralizó la acción de las Cortes Generales" y surge cuando "el principal partido de la oposición, el PP, adoptó cuando perdió las elecciones y decidió incumplir con el mandato Constitucional, con ello asistimos desde entonces a una situación inédita con el bloqueo de las instituciones", un "bloqueo se ha mantenido durante más de cuatro años por las distintas direcciones del PP que han dicho distintas escusas, y que refleja, por parte del Partido Popular el propósito de retener por medios espurios un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas y ha dado lugar a una situación que se ha agravado a lo largo de los meses y los años hasta lo ocurrido ayer con el TC".





En varias ocasiones ha reiterado que la resolución del Alto Tribunal "se trata de un hecho grave porque impide que los elegidos por los españoles puedan legislar, hechos que no tienen precedente en nuestro país y en ningún país de nuestro entorno europeo" Por ello, advertía que "comprendo la indignación de muchos demócratas al sentirse vulnerados en la soberanía popular y comprendo la preocupación de la ciudadanía que contempla desconcertada un choque institucional tan grave y tan inédito no solo en la historia democrática de nuestro país sino también en el contexto europeo".

A todos los ciudadanos, decía el presidente del Gobierno, "quiero trasladarles un mensaje de serenidad: España es una de las grandes democracias europeas y nuestro sistema dispone de mecanismos para superar una situación de esta naturaleza y ese mecanismo no es otro, no puede ser otro, no va a ser otro que el de la ley y el cumplimiento de la Constitución. El Gobierno, aunque no lo comparta, acata la resolución adoptada por la mayoría conservadora del TC y conforme a la ley, conforme a la Constitución adoptaremos la medidas que sean necesaria para poner fin al injustificable bloqueo del TC y del Poder Judicial", ha advertido.

Para terminar con un "en momentos de incertidumbrese necesita serenidad y firmeza, serenidad para el estricto cumplimiento de la ley y firmeza para hacer prevalecer el respeto a la Constitución y a la voluntad popular expresada libremente en las elecciones. La democracia requiere respeto a la ley, a la voluntad popular de la que deriva la legitimidad de todos los poderes y el Gobierno garantizará el estricto cumplimiento de la ley, de la Constitución y el absoluto respeto de la voluntad popular y del mandato consitucional".





