Illa mantiene el pulso con Ayuso y ordena el cierre de Madrid

Rueda de prensa del ministro de @sanidadgob, Salvador Illa, tras la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Illa:

Illa: "En el curso de la reunión, nos hemos encontrado con comunidades que han pedido completar con algún indicador más de los que hemos propuesto nosotros. Y yo, no me he opuesto".

Illa: "Corresponde a las autonomías hacer la trasposición en sus diarios oficiales"

Illa: "La salud es lo primero"

Illa: "Trabajaremos incansablemente para lograr los consensos más amplios, esta vez no ha sido posible"

Illa: "Nadie ha manifestado (en relación a las autonomías) no cumplir las órdenes y no contemplo este escenario"

Illa: "El consenso que sale de esta discusión es que hay que completarla y lo haremos en los próximos días"

Illa responde a los medios de comunicación

Illa: "La salud de Madrid es la salud de España. Ahora tenemos una orden y que se tiene que hacer efectiva por parte de las autonomías"

Illa, sobre Madrid: "Yo hablo en nombre del Gobierno. Tenemos una responsabilidad y la situación en Madrid es compleja y preocupante. Los datos de hoy es el segundo mayor incremento en esta segunda ola y supone el 46% del total de casos en el país"

Illa: "En los próximos días será publicada esta decisión en una orden que será publicada en el BOE con los detalles que he avanzado"

Illa: "Alcalá de Henares, Alcorcón, Getafe, Madrid , Móstoles, Parla, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada y Leganés son las 10 localidades afectadas"

Illa: "Se prohíbe el consumo en barra, la agrupación de mesa máxima será de 6 personas. La hora de cierre de los bares será las 23.00h. Las capacidades para detección precoz y control se deberán reforzar. Se recomienda que las autonomías que se encuentren en menos de 100.000 habitantes pero que tengan estas particularidades, elaboren planes especiales".

Illa: "Se limitará la movilidad de movimiento en todos estos municipios excepto en casos puntuales, en las principales actividades en nuestro quehacer diario. Se reducirá el número de agrupaciones de personas a 6, se limitan aforos en lugares de culto a un tercio, en los velatorios al aire libre: 15 personas y 10 personas en espacio cerrado"

Illa: "Aquellos municipios de más de 100.000 habitantes con una incidencia de más de 500 casos, medido con fecha de hasta 5 días antes.... que además, presenten un porcentaje de positividad de infección al 10% y formen parte de una autonomía con una ocupación de camas en UCI superior al 35% tienen que aplicar varias medidas"

19.26h | Illa sobre la reunión: "Hemos planteado medidas muy importantes en relación a criterios que sufren más el virus. El acuerdo ha sido apoyado con una amplia mayoría"

19.24h | Arranca la comparecencia de Illa

19.19h | Fotografía de la reunión del Consejo Interritorial de Salud

19.09h DATOS COVID | Sanidad notifica 11.016 nuevos positivos y 177 fallecidos en las últimas 24 horas

19.06h | La mayoría de las autonomías que han votado en contra argumentan que los técnicos no eran suficientemente "objetivos" ni "claros"

19.04h | Ayuso asegura que sigue defendiendo el acuerdo entre administraciones pero quiere un texto basado en parámetros técnicos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que sigue defendiendo el acuerdo entre administraciones contra el coronavirus, y que no se ha roto "nada", pero quiere "un texto consensuado y basado en parámetros técnicos, no en tres genéricos".

19.02h | La reunión del Consejo Interterritorial de Salud entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas ha concluido sin acuerdo, ya que las comunidades de Madrid, Galicia, Andalucía, Cataluña y Ceuta han votado en contra de la propuesta del Gobierno. Illa comparece para valorar dicha reunión.