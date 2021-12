Siete usuarios de residencias geriátricas y un trabajador, infectados con COVID-19 en Maó

El Área de Salud de Menorca ha informado este martes de un brote de seis usuarios con COVID-19 en la residencia de personas mayores del Consell Insular de Menorca en Maó, dos de los cuales están ingresados en la planta de Medicina Interna del Hospital Mateu Orfila. Además, hay un usuario positivo también hospitalizado de la residencia asistida del Ayuntamiento de Maó, donde también hay un trabajador infectado en seguimiento domiciliario.

En este punto, han señalado que en los dos centros se están realizando los cribados establecidos según el protocolo.

Por otro lado, Menorca ha registrado 65 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 69 personas han recibido el alta, entre ellas un profesional sanitario que se encontraba en seguimiento por parte de Salud Laboral, de manera que este martes hay seis profesionales positivos.

De esta manera, el número de contagios activos ha bajado ligeramente de los 773 de ayer lunes a los 768 de este martes.

Por su parte, hay 14 personas ingresadas en el Hospital Mateu Orfila, cuatro de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Desde el Área de Salud de Menorca han explicado que un hombre de 54 años que estaba en la UCI y que ya no tiene activa la infección por COVID-19 ha sido trasladado a la UCI del hospital ibicenco de Can Misses con el fin de evitar la apertura de la segunda zona de críticos en el centro hospitalario de Maó y poder mantener la actividad quirúrgica y de consultas para no afectar a otras patologías.