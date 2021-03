Siete de cada diez partidos evitaron el examen del Tribunal de Cuentas en las elecciones locales de 2019

Siete de cada diez partidos políticos, en su mayoría de pequeña implantación territorial, eludieron el examen del Tribunal de Cuentas a sus gastos de campaña de las elecciones municipales de 2019, y entre los que sí lo hicieron hubo un 16% que presentó la documentación fuera de plazo.

En el informe, recogido por Europa Press, el Tribunal de Cuentas señala que, de las 1.664 formaciones políticas que estaban obligadas a presentar la contabilidad relativa a este proceso electoral, sólo 478 han cumplido con dicha obligación, lo que supone un 28,7%.

El Tribunal de Cuentas había puesto a disposición de los partidos su sede electrónica y su Registro Telemático para recibir la documentación, pero ni siquiera los que se sometieron a examen la presentaron a tiempo: 65 de esas formaciones lo hicieron fuera del plazo legalmente establecido, lo que supone un 13,60% del total.

Según precisa la institución que preside María José De la Fuente, las 1.186 formaciones que no remitieron la contabilidad electoral "son, en su mayoría, de implantación territorial muy reducida, habiendo presentado candidatura sólo en un municipio". Eso sí, ninguno de estos partidos podrá percibir subvenciones electorales por aquella campaña.

45,8 MILLONES DEDICADOS A LAS ELECCIONES

En el informe se señala que las distintas formaciones políticas declararon recursos por un total de 45,79 millones de euros, de los que el 1,46% del total procedían de aportaciones privadas; el 39,57%, de endeudamiento bancario; el 27,34%, de los adelantos de subvenciones electorales; el 31,41%, de aportaciones realizadas por los respectivos partidos; y el 0,22, de otros ingresos.

Respecto a las aportaciones privadas, seis formaciones no cumplieron todo los requisitos identificativos exigidos en la ley electoral y en un caso se superaron los 10.000 euros que figura como tope en la legislación, por lo que se resta de las subvenciones electorales.

Los gastos regulares que han sido considerados justificados han ascendido a 49,07 millones de euros, de los que 27,43 millones corresponden a operaciones electorales ordinarias y 21,64 millones al envío directo y personal de propaganda electoral.

DEFICIENCIAS

Entre las deficiencias detectadas, el Tribunal señala que un total de 783.146 euros declarados por los partidos no tenían naturaleza electoral, otros 44.200 euros no estaban permitidos, 35.880 euros fueron acometidos fuera del plazo y 103.843 euros no fueron debidamente justificados. También se identificaron 56.939 euros de gastos electorales de cuyo pago no se tiene constancia.

Asimismo, ocho formaciones políticas han incurrido en gastos electorales en emisoras de televisión local, que no están autorizados por la ley electoral, y su importe también se les descontará de las subvenciones.

Además, 35 formaciones superaron el tope de gasto, por un importe total excedido de 401.265,94 euros. La mayoría de ellas, 32, lo superaron en un porcentaje superior al 1%. Igualmente, el límite de gastos de publicidad exterior ha sido sobrepasado por 13 formaciones, con un total excedido de 26.099,81 euros; y el límite de publicidad en prensa y radio ha sido superado por 10 formaciones, con un total excedido de 20.621,83 euros.

Se reflejan, igualmente, en el informe otros incumplimientos legales en el proceso electoral tales como la existencia de fondos no ingresados en cuentas electorales, la concurrencia de deudas pendientes de pago con proveedores o acreedores y la realización de pagos una vez superado el límite temporal para disponer de los saldos de las cuentas electorales.

REBAJAR LA SUBVENCIÓN DE 20 FORMACIONES

Por todo ello, el Tribunal ha realizado propuestas de reducción de la subvención en relación con 20 formaciones políticas, por un importe total de 45.223,83 euros, por haber incurrido en las irregularidades y deficiencias que dan lugar a ello conforme a lo dispuesto en la Instrucción del Tribunal de Cuentas aplicable a este proceso electoral.

En todo caso, el control que el Tribunal de Cuentas lleva a cabo en relación con los ingresos y gastos resultantes de los procesos electorales no finaliza con la fiscalización específica de las contabilidades electorales, ya que la actividad económico-financiera derivada de aquellos ha de quedar integrada en las correspondientes cuentas anuales consolidadas de los partidos políticos que han de presentarlas conforme a la normativa.

Como recomendación, el Tribunal de Cuentas pide, entre otras cosas, adoptar medidas para clarificar los límites de gasto y vincular ese tope con el número de electores, más que con el número de empadronados, regular mejor los microcréditos que usan los partidos y aprovechar más las nuevas tecnologías para controlar mejor las cuentas de campaña.

Por último, un total de 46 formaciones políticas han reunido los requisitos para percibir la subvención específica por 'mailing', el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral. Eso sí, el Tribunal recomienda evaluar la eficiencia material y económica de los envíos y estudiar un nuevo procedimiento, más acorde con el actual desarrollo de los medios y técnicas de información.