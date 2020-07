Siete años del accidente del Alvia a la espera de "verdad" y "justicia"

Mónica Sequeiro

Cero, cuatro, uno, cinco, cinco. Una serie de cifras que no significan nada para la mayoría de la gente, pero no son un simple número. Para muchas personas son el símbolo de una lucha por "la verdad y la justicia" a la espera de una investigación independiente y un juicio oral que sigue sin fecha.

El 24 de julio de 2013, a las 20:41 horas, el tren Alvia 04155 que hacía el trayecto de Madrid a Ferrol descarriló en Angrois, a la entrada de Santiago. Era la noche de los tradicionales fuegos del Apóstol, la ciudad estaba preparada para su gran celebración anual cuando ocurrió el accidente y el luto sustituyó a las luces.

Los restos del Alvia siguen a la espera de ser desmantelados, en el lugar de Padrón al que fueron traslados días después del accidente.

Más cifras: 80 muertos y 144 heridos, según el cómputo oficial.

Números y números que no consiguen explicar la tragedia y tampoco la tarea que la Asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha emprendido y que seguirá vigente mañana, 24 de julio de 2020, cuando volverán a hacer, un año más, un homenaje a las víctimas, pero también una manifestación para reiterar sus reivindicaciones.

Según Jesús Domínguez, portavoz de la plataforma, su lucha es "muy clara" quieren "que se sepa la verdad y se haga justicia", por lo que piden una investigación técnica independiente del accidente -algo que creen que no cumple la realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)-, avalados por la reclamación que ha hecho la UE a España sobre seguridad ferroviaria.

"Nosotros no estamos pidiendo la cabeza de nadie", ha asegurado Domínguez a EFE, sino que se depuren responsabilidades penales y políticas y se aclaren las causas del accidente.

En este sentido, lamenta la lentitud de la justicia porque siete años después el caso del Alvia sigue en fase de instrucción y la apertura del juicio oral no parece posible para este año.

Actualmente solo están imputados en esta causa por homicidio imprudente el maquinista del tren, Francisco José Garzón, y el entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte.

La Audiencia Provincial de A Coruña decidió reabrir la instrucción en noviembre del año pasado tras los datos expuestos por la Plataforma sobre un supuesto borrado del registro de averías horas después del accidente del tren.

En el marco de este proceso, fueron llamados a declarar el pasado 10 de julio cuatro trabajadores de Talgo, entre ellos un técnico que había asegurado que la empresa borró pruebas del accidente y que se ratificó en esta declaración. Eso después de varios retrasos, el último de ellos debido a la pandemia del coronavirus.

Ahora está en manos del juez Andrés Lago decidir si amplía la instrucción o si el proceso sigue su curso para abrir juicio oral, algo que el abogado de la Plataforma de Víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo, considera que "ya no será este año" porque, además, prevé presentar una petición de más pruebas.

También Manuel Prieto, abogado del maquinista, ve "imposible" que el juicio oral se abra en 2020, ya que hay varios recursos que resolver, y estudia pedir nuevas diligencias al juzgado.

Cree que tras la declaración del técnico de Talgo "ha quedado claro que se ha ocultado información y registros y se han borrado averías". Prieto lamenta "demasiados" retrasos en el caso y no solo por los sucesivos aplazamientos de estas últimas declaraciones, que se programaron inicialmente para diciembre del año pasado.

No solo ha sido la COVID-19, que ha hecho la justicia aún más lenta, sino que el Estado, por su parte, lo que ha hecho es "dificultad" la investigación, según Jesús Domínguez, quien dice que se sienten ignorados por los sucesivos Gobiernos y los partidos políticos.

"Nos han ninguneado todos los Gobiernos", reprocha, después de constatar que no ha contestado nadie a sus peticiones "ni en su día Rajoy, ni Sánchez, y tampoco Ábalos ni Iglesias" y han utilizado la "estrategia del silencio" para no responder "ni no, ni nada".

Por eso, con motivo de este nuevo aniversario la Plataforma de víctimas ha elaborado un vídeo en el que recriminan los "siete años de Gobiernos negándonos la verdad" y vuelven a pedir "¡investigación independiente ya!".

Las reivindicaciones son las mismas año tras año, pero la pandemia por el coronavirus ha hecho que todo sea distinto en este aniversario.

Ya no podrá acudir tanta gente a la asamblea de este jueves, el homenaje de mañana por la tarde en Angrois tendrá que ser sin abrazos y la manifestación, desde la estación a la Praza do Obradoiro, se realizará guardando la distancia de seguridad.

Aún así no faltarán a su cita anual a la hora y en el lugar del accidente para recordar a los que ya no están.

Son conscientes de que en esta jornada es cuando pueden ocupar un espacio destacado en los titulares y después volverán a quedar relegados. Pero ellos se acuerdan de la tragedia todos los días del año, durante siete largos años. Un total de 2.555 días esperando "verdad y justicia". EFE

