"Ha sido tremendo", llora una de las primeras visitantes al Memorial Víctimas

Julián Negro

"No sé qué hago aquí, han sido muchos años tremendos, de mucho sufrimiento", dice entre lágrimas Francisca, una de las primeras visitantes del Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria que ha abierto sus puertas al público este miércoles.

Francisca, viuda de un militar que estuvo destinado en Vitoria hasta que falleció de un infarto, recuerda a Efe, con lágrimas en los ojos, que vivió en "primera persona" la amenaza de ETA.

Visiblemente emocionada y abanicándose con el folleto que se entrega a los visitantes desde hoy en el Memorial, inaugurado este martes por los reyes, Francisca ha recorrido las distintas estancias del centro.

"He vivido esto en primera persona", insiste con la mirada en el infinito... "Años y años esperando a que llegara mi marido a las dos de la tarde, después de mirar cómo se marchaba a primera hora de la mañana".

Francisca ha recordado que durante muchos años no ha podido ni hablar de dónde vivía o a qué se dedicaba su marido, destinado en Vitoria desde 1977. "De hecho, mis hijos cuando eran pequeños no sabían cuál era el oficio de su padre", relata emocionada.

También ha recordado los asesinatos de miembros de la Policía y la Guardia Civil que, durante mucho tiempo, no tuvieron la repulsa social que merecían.

Un momento tremendamente emotivo ha sido cuando se ha acercado a la réplica del zulo en el que estuvo secuestrado el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara durante 532 días, entre 1996 y 1997.

Para entrar por el hueco que hace de puerta en ese pequeño habitáculo subterráneo de 3 metros de largo, 2,5 de ancho y 1,8 de alto, hay que agacharse ligeramente y al hacerlo Francisca y ver su interior ha vuelto a romper a llorar. "¡Qué hijos de puta fueron!", no se ha podido reprimir la mujer que no ha vencido la impresión y no ha podido entrar en la estancia.

El Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo ha abierto las puertas al público este mediodía, después de la inauguración oficial de ayer.

Desde las nueve de la mañana algunas personas se han estado acercando a las puertas del edifico para intentar visitar este centro que ha recibido también numerosas llamadas desde fuera de Euskadi para interesarse por cómo y cuándo se puede visitar.

Desde el centro Memorial reconocen que el acto de inauguración de ayer y su repercusión mediática está teniendo mucho impacto en el interés por visitar la exposición.

Por medidas anticovid ahora solo puede haber en su interior 180 personas de las 377 de aforo máximo.