Siam Park es nombrado por novena vez mejor parque acuático del mundo

Siam Park ha vuelto a ser nombrado como mejor parque de atracciones y parque acuático del mundo por Tripadvisor, siendo la novena ocasión en la que el parque ha obtenido esta distinción y el único en conseguirla en tantas ocasiones.

El premio se concede basándose en las opiniones que, a lo largo de doce meses, los visitantes han ido compartiendo en el portal de viajes, valorando los diferentes aspectos del parque.

El Traveller's Choice Best of the Best de Tripadvisor se otorga solo a los parques que superan rigurosos estándares de seguridad y calidad. Solo un 1% de los ocho millones de establecimientos listados en la plataforma turística consiguen esta distinción y Siam Park es el único que lo ha conseguido en nueve ocasiones.

La calidad, la espectacularidad de las atracciones y el cuidado estético de su ambientación tailandesa le han convertido en el preferido de los amantes de la adrenalina en todo el mundo, contando desde su apertura en 2008 con más de 12 millones de visitantes.

Este concepto de excelencia le ha valido también otros premios: European Star Awards por undécimo año consecutivo en 2022, premio de Kirmes and Parks Revue como Mejor parque Acuático de Europa por tercera vez en 2022 y, de forma más concreta una de sus atracciones más valoradas Shinga consiguió el premio mejor atracción de Europa en 2020 y 2021.