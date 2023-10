Seychelles.- Imputado por "brujería" el líder opositor de Seychelles

El líder opositor de Seychelles, Patrick Herminie, ha sido imputado por "brujería" junto a otras siete personas en el marco de una investigación abierta tras el hallazgo de dos cadáveres desenterrados en un cementerio en la isla de Mahé.

Los imputados son Herminie, líder de Seychelles Unidas, seis ciudadanos del país y un tanzano, acusados de poseer materiales destinados a su uso en actos de brujería, según ha informado la agencia Seychelles News Agency. Los siete nacionales han sido liberados bajo fianza.

Así, estas informaciones apuntan a que todos ellos tenían tallas de madera, piedras, botellas con líquidos y textos con letras y símbolos descritos como "satánicos", acusaciones rechazadas por Herminie, quien anunció recientemente su intención de presentarse a las presidenciales de 2025.

Por ello, el líder opositor ha afirmado que esta imputación es un intento de dañar su imagen y la de su partido y ha recalcado que se trata de una decisión "con motivaciones políticas". Está previsto que la próxima vista del caso tenga lugar el 2 de noviembre.

Herminie, quien fue presidente del Parlamento entre 2007 y 2016, fue detenido la semana pasada por decenas de agentes desplegados en la sede de su partido en la capital, Victoria. Posteriormente, dijo que los policías buscaban materiales vinculados a la brujería, incluidos restos humanos.

"Obviamente, no encontraron nada y me trasladaron a la sede del Departamento de Investigaciones Penales para tomarme declaración, lo que decliné hacer, ya que no tenía nada que decir, por lo que fui liberado", explicó el opositor la semana pasada.

"En la historia de Seychelles, nunca hasta ahora el líder de un partido político había sido arrestado por superstición y brujería. Es algo nuevo y una vergüenza para Seychelles", manifestó Herminie, quien acusó directamente al presidente, Wavel Ramkalawan, de "montar un espectáculo político" para "eliminar a los que sabe que le sacarán del poder en las elecciones de 2025".