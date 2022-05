El Servicio de Salud balear asume la gestión de ambulancias del transporte programado e internaliza a 245 profesionales

Gsaib se encargará del funcionamiento de las 118 ambulancias. El servicio tendrá un coste estimado anual de 12,4 millones

El Servicio de Salud balear ha asumido este domingo la gestión de las ambulancias del transporte programado y ha internalizado a 245 profesionales.

Según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo en nota de prensa, el Servicio de Salud balear ha asumido desde este domingo el transporte programado no urgente, internalizando a 245 profesionales y encargando el funcionamiento de las 118 ambulancias. A partir de ahora, la empresa pública Gsaib gestionará este servicio, que tendrá un coste estimado anual de 12.479.603 euros.

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha dado la bienvenida este domingo al equipo de profesionales internalizados. Le han acompañado el director general del Servicio de Salud de Baleares, Juli Fuster; el director de gestión de Gestión y Presupuestos del Servicio de Salud, Manuel Palomino; el director de Operaciones de Gesaib, Miguel Navarro, y la adjunta a la dirección de GSAIB, Beatriz Collazo.

Con la internalización, que tiene por objetivo mejorar el nivel de calidad en la asistencia prestada a los usuarios y la eficiencia en la gestión, Gsaib ha subrogado a 245 profesionales, distribuidos en diferentes categorías. En concreto, 182 conductores; 23 ayudantes de camilleros; 15 camilleros; 16 telefonistas; tres jefes de tráfico; tres administrativos; un ayudante mecánico; un director de área y un jefe de equipo.

Gsaib ha asumido la puesta en marcha de las 118 ambulancias de transporte programado que, sumadas a las 68 de transporte urgente, hacen 186. Por islas, Mallorca tiene 44 ambulancias de transporte urgente y 92 de transporte programado; Menorca, nueve ambulancias de transporte urgente y otras 12 de transporte programado; Ibiza, 13 ambulancias de transporte urgente y 13 de transporte programado y Formentera, dos ambulancias de transporte urgente y una de transporte programado.

A estas 186 ambulancias hay que sumar cuatro vehículos de logística de Gsaib, por lo que la flota asciende a 190 vehículos.

La cartera de servicios que ofrece el Sistema Nacional de Salud (SNS) incluye el transporte sanitario no asistido, aquel que es el indicado para el traslado especial de enfermos y accidentados que no requieren asistencia técnico-sanitaria en ruta. Tienen derecho a esta prestación las personas enfermas o accidentadas cuando reciban asistencia sanitaria del SNS en los centros propios o concertados, que por imposibilidad física o de otras causas exclusivamente clínicas no puedan utilizar el transporte ordinario.

Hasta ahora, este tipo de servicio lo habían cubierto empresas privadas, adjudicatarias del correspondiente contrato de transporte sanitario. En concreto, con fecha 26 de noviembre de 2016 se firmó el último contrato del servicio de transporte sanitario terrestre no urgente en Baleares con la empresa Servicios Sociosanitarios Generales, SL, por importe de 43.700.000 euros y una duración de 48 meses (prorrogable por un período máximo de 24 meses).