El Servicio de Publicaciones de la UR publica 'Junto a la ciénaga de los gatos' de la dramaturga Marina Carr

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Rioja ha publicado 'Junto a la ciénaga de los gatos...', traducción al español de una obra de teatro irlandesa de la autora Marina Carr basada en la tragedia clásica Medea de Eurípides, pero trasladada al contexto contemporáneo irlandés con dos mujeres nómadas como protagonistas. La publicación está financiada por la Embajada de Irlanda es España.

'Junto a la ciénaga de los gatos...' (2022), cuyo título original es 'By the Bog of Cats...' (1998) ha sido co-traducida por la profesora Melania Terrazas Gallego del Departamento de Filologías Modernas de la Universidad de La Rioja y Álvaro Martínez de la Puente Molina, ex alumno y ganador de una beca de iniciación a la investigación.

La obra de teatro recrea cómo abandonada, repudiada y discriminada por una sociedad rural que siente miedo de sus orígenes nómadas, la apacible y solitaria vida de Esther Cisneros junto a la Ciénaga de los Gatos se desmorona por momentos.

Bajo una profecía que augura su muerte si no abandona el lugar y el anuncio de que el padre de su hija está a punto de reemplazarla por otra mujer y quedarse con la hija que ambos tienen en común, Esther tendrá que luchar por su propio destino. Dispuesta a reclamar su vida y su legítimo derecho a permanecer en la ciénaga, la nómada irlandesa se niega a marcharse pese al acoso, coacción y desprecio de sus vecinos y familia política.

A partir de este momento, la joven madre deberá forjar su propio sino y tomar difíciles decisiones para proteger a su hija, a su hogar y a sí misma. Así, cegada por su amor de madre y su orgullo nómada y llevada al extremo por el hostigamiento recibido por sus convecinos, Esther acaba cometiendo un acto de venganza con trágicas consecuencias para toda la comunidad.

La imagen de la cubierta, a cargo de France Leclerc, fotógrafa de viajes canadiense de prestigio internacional, retrata un vestido de boda real perteneciente a una nómada irlandesa, ya que dicha prenda tiene un especial simbolismo como un factor desencadenante de toda la tragedia.

La obra ha sido presentada, en un acto híbrido (presencial y virtual), con la participación de la autora, Marina Carr; Roy Geraghty, jefe de Misión adjunto de la Embajada de Irlanda en España; Eduardo Fonseca Pedrero, vicerrector de Investigación e Internalización de la Universidad de La Rioja; Miguel Ángel Muro Munilla, catedrático del Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas; y los co-traductores, Melania Terrazas Gallego y Álvaro Martínez de la Puente Molina.

En la presentación -que puede volver a visionarse en https://youtu.be/u1NZzHEa308- charlaron de la obra original, de cómo surgió la idea de traducir la obra al español, de las dificultades que entrañaba dicha traducción por los rasgos dialectales y culturales de los nómadas irlandeses y los habitantes de las tierras medias de Irlanda, así como de otros aspectos que surgieron en los últimos estadios de la publicación.