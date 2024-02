El servicio de bomberos de la provincia de Zamora cobrará tasas a los municipios no consorciados

El servicio de bomberos de la provincia de Zamora cobrará unas tasas por las actuaciones que realice en los municipios no consorciados, según ha anunciado el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, que ha explicado que el dinero que deben abonar los ayuntamientos por este particular asciende a dos euros por habitante y año al asegurar que "no se puede tener el mismo trato hacia el que paga que hacia el que no".

En ese sentido, Faúndez ha matizado que 199 de los 247 ayuntamientos que dependen del consorcio sí están dentro de los consorciados, pero ha aclarado que, a partir del 1 de abril, quienes no se encuentren en ese grupo tendrán que asumir que los bomberos cobren tasas a sus vecinos por actuaciones cotidianas como la retirada de un nido de avispas o la resolución de algún atasco en una tubería.

"Si fuesen cantidades muy lesivas para los ayuntamientos, estaríamos hablando de otra cosa, pero en el mío, Trabazos, hablamos de un coste de unos 1.700 euros anuales", ha señalado Faúndez, que ha apuntado que solo con una intervención de los bomberos "de unas tres horas" ya se le imputa al vecino de turno lo que sería el gasto de todo un año para el municipio.

El presidente provincial ha matizado, además, que en caso de incendio los bomberos acuden de forma obligatoria por la llamada de otros cuerpos, por lo que ese caso no entraría dentro de los supuestos de las tasas.

Por otro lado, Javier Faúndez ha explicado que los órganos del consorcio han aprobado este jueves la incorporación de cerca de 1,3 millones de euros procedentes del remanente para adquirir material como cámaras de visión térmica y para comprar dos autobombas urbanas pesadas y otros dos vehículos de trabajo homologados para el rescate.

Finalmente, el consorcio ha aprobado también el convenio con el Ayuntamiento de Benavente para los próximos cuatro años. En base a él, el segundo municipio de la provincia recibirá 400.000 euros para atender a todo su entorno, con 71 ayuntamientos y 36.000 habitantes incluidos.