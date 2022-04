Serrano (PSOE) preside un Comité Municipal en el que pide unión para "parar a la derecha desbocada y descolocada"

Representantes del PSOE del municipio de Murcia se han reunido hoy para celebrar su Comité Municipal, durante el que el alcalde, José Antonio Serrano, secretario general de la Agrupación Municipal de Murcia.

Serrano ha hecho un repaso de su año al frente del Ayuntamiento y ha advertido de la responsabilidad que tienen los socialistas de "parar a la extrema derecha desbocada, sin complejos, que ha salido del armario y ya no se avergüenza de sus ideas xenófobas, machistas, homófobas y clasistas, y a la otra derecha descolocada que vendería su alma al diablo con tal de seguir acomodada en sus sillones".

En este sentido, ha exhortado a los compañeros y compañeras presentes a activarse de cara a las próximas elecciones porque "Murcia nos necesita".

El alcalde socialista ha agradecido el trabajo de los socialistas durante años que ha permitido llegar a la alcaldía de Murcia, fruto de "la suma del esfuezo de tantos compañeros y compañeras que no desistieron y que siempre se han movido por una única motivación, hacer de Murcia un lugar mejor para vivir".

Al respecto, y tras un año en la Glorieta, ha apuntado que "hoy se respira un aire diferente, porque cuando los socialistas nos empeñamos en gobernar no lo hacemos por nosotros, lo hacemos porque tenemos la firme convicción de que este municipio, esta Región, este país y el mundo es mejor cuando las ideas socialistas guían las políticas".

Asimismo, ha reconocido que llegar a la alcaldía no es un fin, "es sólo el principio", y después ha realizado un repaso por lo que ha sido este año.

En primer lugar, ha recordado que en estos momentos hay 19 alcaldes y alcadesas pedáneas, a quienes ha agradecido su labor, como también ha hecho con el trabajo de todos los portavoces y vocales de las Juntas Municipales, así como el de todos los compañeros y compañeras de las Agrupaciones socialistas del municipio. Luego, ha criticado "la desidia y los muchos obstáculos" encontrados en la Glorieta, ante "los que no nos hemos amedrentado".

Igualmente, ha afirmado que su proyecto de ciudad "no se basa en asfaltar el río, no se basa en gastar dos millones de euros en peatonalizar 200 metros cuadrados, no se basa en anunciar proyectos que nunca se van a ejecutar, sino que el objetivo es una Murcia más transparente, regenerada y limpia en gestión, más cohesionada con un modelo de movilidad sostenible, una Murcia más segura con el aumento de 64 agentes de la Policía Local; más participativa y más competitiva".

Por otro lado, durante el Comité Municipal se han aprobado las bases de la convocatoria para la elección de la persona que ocupará la Secretaría General de la Agrupación Municipal de Murcia.