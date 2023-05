Serrano (PSOE) presenta un plan de conciliación "para que ninguna familia se quede atrás" y se cubran sus necesidades

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Murcia, José Antonio Serrano, ha anunciado hoy que "el Ayuntamiento de Murcia tendrá a partir de la próxima legislatura un plan de conciliación laboral y familiar, que permitirá que ninguna familia del municipio se quede atrás, cubriendo sus necesidades con servicios públicos que garanticen la calidad de la asistencia".

Serrano ha visitado hoy la pedanía de Beniaján y ha compartido una horas con sus vecinos y vecinas, para conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes. Allí, ha explicado que "durante los próximos cuatro años se abrirán, por primera vez, las escuelas infantiles municipales en horario de tarde, y se potenciará el programa Corresponsables, lo que permitirá ampliar servicios que están siendo todo un éxito como el de Canguro a domicilio o el de ludotecas gratuitas".

"Desde que soy Alcalde de Murcia, me he propuesto como uno de mis más firmes objetivos mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de este municipio, ayudándolos a conciliar. Así, hace unos meses ampliamos el horario de las escuelas infantiles, adelantando 15 minutos el horario general de los centros, gracias a lo cual ya se puede acceder a ellos a partir de las 7.30 de la mañana. Pero sabemos que no es suficiente, y por eso vamos a ampliar los horarios a las tardes, para que las familias que lo necesitan puedan disponer de este servicio público cuando lo necesiten", ha añadido.

En este sentido, el candidato socialista ha señalado que "frente a quienes creen que la conciliación debe suponer la vuelta de la mujer a la dedicación exclusiva a la vida doméstica o un lujo únicamente al alcance de las familias con altos recursos, en Murcia por primera vez las políticas de conciliación que favorecen la igualdad y la vida familiar son una prioridad para el equipo de Gobierno".

"Hemos puesto en marcha el programa Corresponsables, y seguiremos aprovechando los recursos municipales en beneficio de las familias, aportando un lugar seguro con un servicio de calidad para el cuidado de los menores", ha apuntado.

"Asumimos la responsabilidad que como gobernantes tenemos de poner en marcha iniciativas y destinar los recursos necesarios a favorecer la conciliación. Porque es lo justo para las mujeres, porque favorece la igualdad y porque mejora la vida familiar de los murcianos y murcianas. La conciliación no puede tener lugar solo con dinero de por medio. La conciliación debe ser un servicio público prioritario", ha finalizado Serrano.